Ante denuncias de corrupción, Cortizo pide a ciudadanos presentar pruebas

ENTREVISTA

En medio de los cuestionamientos sobre la falta de transparencia y denuncias por supuesta corrupción, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, solicitó a la ciudadanía aportar pruebas cuando se tenga sospecha de malos manejos con los fondos públicos.

“Lo que yo sí solicito [es que] en el acto donde hay evidencia de un caso de corrupción, por favor... óyeme, está el Ministerio Público, presenten la denuncia formalmente, porque eso nos ayuda a nosotros, a mí me ayuda”, aseguró en una entrevista en Telemetro, en la que también se refirió a la salida de Rosario Turner del Ministerio de Salud, y otros temas ligados a la Covid-19.

“Me gustaría tener ojos en cada funcionario y en cada empresario”, aseguró el líder de un gobierno que en los cinco meses de la pandemia ha estado envuelto en escándalos por supuestas compras con sobreprecio, poca transparencia, y contratos sospechosos, entre otros.

Cortizo, quien ha sido duramente cuestionado por varios sectores del país por la poca efectividad de la estrategia sanitaria, y el confuso plan económico para hacerle frente a la crisis, descartó un aumento en la cantidad de dinero que se entrega a la población. Reiteró que el país paga anualmente mil 600 millones de dólares en subsidios. No dijo nada de los que no reciben el bono solidario y tampoco subsidios. Buena parte de aquellos a los que se les suspendió sus contratos, no reciben esa ayuda.

De hecho, el especialista en mercado laboral, René Quevedo, vaticina un cierre de masivo de empresas, lo que deja una serie de interrogantes sobre el monto de las ayudas oficiales, el tiempo de duración y a quiénes estarían dirigidas.

El presidente Cortizo intenta capear el temporal

El presidente Laurentino Nito Cortizo volvió a la escena pública en momentos en que la ciudadanía exige al Gobierno más liderazgo y políticas contundentes para hacerle frente a una las etapas más críticas de la pandemia: más de mil 200 fallecidos, 270 mil contratos suspendidos, protestas callejeras en reclamo de ayuda social, y la incertidumbre por la reapertura del tercer bloque de actividad económica.

Reapareció en una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro que se grabó el pasado viernes, día en que visitó Tonosí, en Los Santos, para entregar cheques a productores.

Sin embargo, la aparición del gobernante estuvo desprovista de grandes anuncios, o mensajes que le dan tranquilidad a una población confinada mientras ve cómo día a día se incrementan los casos, las muertes, y con una economía deprimida.

Cuando la periodista le consultó sobre transparencia y los señalamientos por posible corrupción, el mandatario solicitó a la ciudadanía que presente las denuncias ante el Ministerio Público (MP). “Me gustaría tener ojos en cada funcionario y en cada empresario”, contestó el Presidente cuya administración ha estado salpicada por escándalos ligados a sobreprecios en equipos e insumos médicos, y poca transparencia con la información sobre las compras de la pandemia, entre otros.

El presidente Cortizo también dijo que que estaban muy interesados en realizar los juegos Centroamericanos y del Caribe, pero se requería una cantidad de millones para instalaciones deportivas, y la pandemia limitó esa posibilidad. La actividad estaba programada para 2022.

Los señalamientos por supuesta corrupción en la pandemia, incluso llegaron a las páginas del semanario británico The Economist, que en una publicación del pasado 16 de julio, habló el desgaste del gobierno de Cortizo por el manejo de la pandemia, y manifestó que en Panamá la crisis se agrava por las acusaciones de supuesta corrupción a algunos de los miembros del Gobierno. La nota mencionó al vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien funge como ministro de la Presidencia; y a Rafael Sabonge, titular de Obras Públicas, quienes han sido objeto de cuestionamientos por “compras con precios inflados”.

Pero Cortizo, en la entrevista aseguró que “hay cero tolerancia a la corrupción” y su equipo lo sabe.

Uno de los temas obligados fue la salida de Rosario Turner del Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, el mandatario no profundizó en el tema. Se limitó a decir que fue a causa del “desgaste” de la funcionaria. “El desgaste es enorme. Entonces, en ese momento, decidí que prefería eso e incorporarla en otras tareas”, narró.

Turner, quien tenía la batuta de la estrategia contra el coronavirus, fue destituida del Minsa el pasado 24 de junio, cuando Cortizo anunció cambios en su Gabinete en cadena nacional. Se enteró que estaba fuera del gobierno por una llamada que recibió desde el Palacio de Las Garzas, 10 minutos antes de la intervención del presidente. La reemplazó Luis Francisco Sucre, quien ejercía como su viceministro.

Bono solidario

Cortizo descartó la posibilidad de incrementar el monto del bono solidario [actualmente es de $100] que se entrega a las personas de escasos recursos, tal como sucede en países como El Salvador, donde se otorgan $300.

“No queremos hacer una promesa que después no se pueda cumplir”, aseguró al tiempo que reiteraba que el país paga anualmente mil 600 millones de dólares en subsidios, y que la ayuda solidaria ha llegado a un millón 400 mil personas.

Actualmente en el país hay unos 270 mil contratos suspendidos y registrados en Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), lo que representa un 31% de los empleos formales del sector privado. Buena parte de esa población no recibe el bono solidario, y tampoco los subsidios. Para expertos en el asunto, la clase media es probablemente el sector más golpeado por la crisis.

El problema va más allá. De acuerdo con René Quevedo, especialista en mercado laboral, si a los 270 mil contratos en pausa se le agregan los contratos suspendidos, pero que no han sido registrados en el Mitradel, particularmente en microempresas, muchos de los cuales no serán reactivados; se puede concluir que por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen. “El impacto será particularmente severo en micro y pequeñas empresas, que aportan 56% de la fuerza laboral del país”, planteó.

Quevedo pronostica una quiebra masiva de empresas y, en consecuencia, una pérdida masiva de empleos [entre 250 mil 300 mil para este año], por lo que, a su juicio, aquí caben las siguientes preguntas: ¿cuál es el objetivo del bono solidario? ¿por qué monto y por cuánto tiempo deben ser las ayudas? ¿a quiénes? ¿deberían hacerse diferenciaciones entre los panameños y panameñas que perdieron sus fuentes de ingreso y aquellos que nunca las tuvieron?

Por lo pronto, el presidente de la República aseguró ayer que no hay fecha para la reactivar el bloque tres de actividad económica. Todo depende de los casos.