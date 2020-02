Así fue la renuncia de Sheyla Grajales

GOBIERNO

Antes de que fuera nombrada como ministra de Gobierno, al presidente Laurentino Nito Cortizo le habían informado que Sheyla Grajales y Omar Montilla, viceministro de Comercio, tenían una relación sentimental. En medio de la crisis de seguridad que vivía el país por la fuga del asesino múltiple Gilberto Ventura Ceballos, el asunto no trascendió.

Pero, un día después de que tomara posesión (7 de febrero pasado) el tema entró en la agenda pública, cuando una periodista le preguntó a Cortizo –durante una gira en Colón– sobre el asunto. “Voy a averiguar si es esposa. No puede ser esposa. Puede ser novia”, aseguró el Presidente, ríendose. Luego dijo: “No puede ser esposa. ¿Por qué?, te voy a explicar, te voy a explicar por qué, no pueden estar en Gabinete marido y mujer. No pueden estar (...)”. Más adelante manifestó que iba a preguntar, que tenían derecho, que esa era la “vida personal”, y se fue riéndose.

El tema no quedó ahí. Cortizo los citó. Los sentó, y les expresó su malestar. Se desconocen los detalles de la negociación, pero todo derivó en que Montilla se quedaba en el puesto mientras Grajales tendría que irse.

El artículo 197 de la Constitución dice: No podrán ser nombrados Ministros de Estado los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni ser miembros de un mismo Gabinete personas unidas entre sí por los expresados grados de parentesco.

También salió a relucir una deuda que Grajales tiene con el fisco. El presidente del opositor Partido Panameñista, José Isabel Blandón, denunció el asunto a través de su cuenta de Twitter.

Ella consultó al mandatario si podía regresar a la Gobernación de Panamá, puesto que tenía antes de ser ministra. Cortizo dijo que no.

Lo que sí permaneció intacto fue la cuota de poder. No se nombrará a un perredé como ministro de Gobierno porque ese cargo le pertenece al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, que dirige el diputado de San Miguelito, Francisco Pancho Alemán, aliado del Partido Revolucionario Democrático.

Alemán puso sobre las mesa varios nombres: el del vicepresidente de la Asamblea, Tito Rodríguez, y el del abogado Víctor Martínez, pero Cortizo dijo que no. Ahora, la Carta de Pancho Alemán está entre la vicealcaldesa del Municipio de Panamá, Judy Meana, y el abogado Fernando Alemán. Otros nombres pueden surgir en las próximas horas.

Se trata de la tercera baja en el Gabinete. El pasado 5 de febrero, Cortizo destituyó a Carlos Romero del Ministerio de Gobierno, y anunció la renuncia de Rolando Mirones de la cartera de Seguridad. Parte de las secuelas por la evasión de Ventura Ceballos.