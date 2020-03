Bancos de sangre carecen de donantes ante el Covid-19

SALUD PÚBLICA

La crisis provocada por el Covid-19 en el país, en cuestión de días podría llevar a otra emergencia: la escasez total de sangre en los bancos, especialmente en la ciudad capital.

La situación obedece a que el 98% de los donantes en Panamá son “de reposición”, y acuden cuando un familiar cercano o conocido requiere la sangre para un cirugía electiva. Pero sucede que ahora las cirugías electivas están suspendidas.

Así lo explicó el jefe de Hematología del Complejo Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), Dimas Quiel, quien detalló que antes recibían entre 60 a 120 donantes por día; pero esta semana si acaso llegaron 23 donadores.

Otro factor que influye es el temor de los ciudadanos a acudir a los centros hospitalarios, debido a la presencia del nuevo coronavirus en el país, añadió Quiel.

Por ello, las autoridades de la CSS decidieron habilitar desde mañana un Centro de Donación de Sangre, ubicado en el primer piso de Niko’s Café de Villa Cáceres, en la Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), justo frente al Condado del Rey, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., de lunes a viernes, con la finalidad de recibir los componentes sanguíneos para los pacientes de los principales hospitales de la ciudad capital.

La sangre se requiere para pacientes de cuidados intensivos, hemodiálisis, hematología y neonatología, entre otros, por lo que las autoridades abogan a la cooperación de las personas, ya que en dos semanas estarán en números rojos.

Quiel explicó que solo hay la mitad de lo que normalmente tienen disponible. Por ejemplo, la sangre tipo A positivo cuenta con 75 unidades, cuando en otras ocasiones son más de 150 unidades, y tipo O negativo solo hay 8 unidades. Así sucede con todos los otros tipo de sangre.

Propuesta

Ante este escenario, Natalie Bultrón, de la Asociación Panameña de Hematología; Mirna Allen, de la Federación de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas, y Marcella Vallarino, de FundaCáncer, enviaron ayer a la ministra de Salud, Rosario Turner, una nota en la que plantean que el Patronato del Hemocentro Nacional, siguiendo las recomendaciones de otros países que han sufrido esta crisis epidemiológica, habilite centros de donación extramuros para satisfacer las necesidades de componentes sanguíneos en los hospitales.

Marcella Vallarino, secretaria del Patronato del Hemocentro Nacional, señala que se debe coordinar a través del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre del Ministerio de Salud (Minsa), la comunicación e integración de los hospitales que participen en la iniciativa.

Añadió que se debe trabajar en una hoja de ruta para evaluar al personal administrativo, técnico y médico necesario para cumplir con un un horario de donación flexible.

En ese sentido, Vallarino explicó que Dona Vida, Centro de Donación de Sangre para mejorar la atención de pacientes del Instituto Oncológico Nacional, ubicado en la vía España, está abiertos los fines de semana hasta el próximo 18 y 19 de abril, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las personas interesadas en donar pueden llamar al número telefónico 6469-0975 para una cita previa, y acudir sin compañía.

Expertos en el tema señalan que donar sangre es un proceso seguro y la gente no debería dudar en donar o recibir sangre. No hay datos o evidencia de que el coronavirus pueda transmitirse mediante transfusión de sangre, y no se han reportado casos de transmisión de ningún virus respiratorio mediante transfusión, incluyendo este coronavirus.

La carencia de donantes de sangre se ha dado en varios países de la región de América, donde el coronavirus ha contagiado a más de 18 mil personas.