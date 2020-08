Caso Odebrecht: Juan Antonio Niño se acoge al artículo 25 de la ‘Constitución’

DILIGENCIA

El banquero Juan Antonio Niño compareció ayer ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga el caso Odebrecht, pero no rindió declaración indagatoria y, en cambio, se acogió al artículo 25 de la Constitución, que consagra que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.

Recientemente, el Juzgado Duodécimo Penal, a cargo de Óscar Carrasquilla, le otorgó una fianza para no ser detenido por $500 mil. Sin embargo, la fiscalía apeló y el Segundo Tribunal Penal aumentó la cuantía a $800 mil, informaron fuentes ligadas al proceso.

En entrevista con este medio, Niño dio detalles de su caso. “Yo hice un pago a unos profesionales que se dedican a reaseguros, no solamente en Panamá, sino en América Latina. Ellos vinieron y de un negocio se hizo un pago, que son los temas que me están investigando”, contó.

“La semana pasada, aportamos unas 20 pruebas adicionales. Hemos estado cooperando de manera callada. Mi vida no es pública, yo no soy político. Mi vida es privada y por eso he estado tratando de aportar siempre”, agregó.

También dijo que a través de sus abogados presentó un incidente de controversia, que aún no ha sido resuelto. Por eso, explicó, sus abogados le aconsejaron acogerse al artículo 25 de Constitución, “para permitir que el incidente haga su propósito”. “Estamos tratando, con pruebas contundentes, de demostrar nuestra inocencia. Nuestras compañías y yo no hemos participado jamás en temas que tienen que ver con sobornos ni temas que tienen que ver con política ni con ningún tema ilegal”, aseguró.

Por el caso Odebrecht hay dos expresidentes investigados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales: Ricardo Martinelli, y Juan Carlos Varela.