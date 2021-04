Colombia fustiga ‘apetito insaciable de Nicaragua’

Colombia insistió este lunes en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya no es competente para recibir la demanda promovida por Managua sobre las fronteras marítimas del Caribe y pidió al tribunal que ponga fin al “apetito insaciable de Nicaragua”.

“Nicaragua pretende afirmar que tiene derecho a una plataforma continental que se extiende prácticamente por todo el mar Caribe, que afecta a Jamaica, Colombia, Panamá y Costa Rica. Me parece que son pretensiones exageradas, que además de no tener razón desde el punto de vista técnico, sí reflejan un apetito insaciable de Nicaragua”, dijo el agente de Colombia Carlos Gustavo Arrieta. “La demanda de Nicaragua está fuera de las competencias de la corte”, dijo por su parte el coagente de Colombia Manuel José Cepeda en la apertura de los argumentos en La Haya, en referencia a que después de que su país denunció el Pacto de Bogotá, ya no está dentro de la jurisdicción del tribunal.

Nicaragua acudió a la corte para defender que la plataforma continental del país se extiende más allá de las 200 millas náuticas desde su costa.

El abogado inglés Micheal Wood, representante de Colombia, recordó que la actual demanda de Nicaragua fue iniciada más de 10 meses después de que el país denunciara el pacto. “Los tratados deben ser interpretados de manera estricta y no amplia”, argumentó el abogado. “La posición de Nicaragua es insostenible”.

La semana pasada, los representantes de Nicaragua ante el tribunal defendieron que si bien el pacto puede ser denunciado, la salida entra en vigor un año después de que el país la notifique.

Nicaragua ha criticado al Gobierno de Colombia, ya que argumenta que las autoridades de Bogotá no aceptan el carácter obligatorio del fallo de la CIJ.