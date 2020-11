‘Creo que ya nada nos despertará’: André Conte

KNOCKOUT

Hace poco fuiste a protestar solo, atendiendo un llamado al que no llegaron ni los organizadores. ¿Cómo te sentiste?

Frustrado. Nos acostumbramos a tener 10 escándalos al día. No despertamos...

¿Qué hiciste ese día?

Aproveché para contar la cantidad de policías... 253, con la delincuencia que hay y la necesidad que había en Chiriquí. Ridículo. Estamos militarizados.

¿Por qué protestas tú?

Por el Panamá que deberíamos tener. Por la falta de educación, porque no hay medicinas, porque manejamos el doble del presupuesto de muchos otros países y no hay para lo más básico, pero sí para remodelar la oficina de Benicio, para duplicar la planilla en medio de una pandemia, para asesorías de imagen, para alquilar carros… La lista es demasiado larga.

¿Por qué tan pocos jóvenes protestan?

Estamos tan ocupados en qué foto vamos a subir a Instagram o en la nueva canción de Bad Bunny, que no prestamos atención a lo que de verdad importa.

¿Qué piensan los jóvenes apáticos?

Queremos un gobierno que funcione, pero estamos tan ocupados por trabajar (ya que nunca vamos a tener una casa propia si no es estando endeudados), que eso genera el miedo de que nos boten si protestamos. Me pasó a mí.

¿De dónde te botaron?

De Acodeco. Directamente el director me dijo que me botaban por protestar. Me movieron de institución, no mandaron el papel oficializando el cambio y entonces me botaron por abandonar el cargo. Técnicas PRD.

Entonces, por eso no protestan…

Sí. Miedo a las repercusiones. Nos volvimos apáticos, nos rendimos. Ya uno dice “que roben, yo veo cómo me resuelvo yo”. Lastimosamente creo que nada nos despertará. Al menos hasta que ya estemos al nivel de Venezuela. Estamos secuestrados. Ya no nos impacta nada. Nos roban cada vez más descaradamente, nos lo restriegan en la cara y no les pasa nada.

¿Qué tan mal estamos?

Tan mal, que hay personas que ya están pensando en hacer movidas como la de Guatemala. Y esa es la consecuencia de la impunidad. Hemos sido muy calmados, y después de la calma viene la tormenta.

¿La violencia solucionaría esto?

Agravaría la situación, porque veríamos todavía más policías y funcionarios blindando edificios con contratos directos. Y si quemamos el edificio, igual se van a rebuscar haciendo uno nuevo.

Tú tumbaste las rejas de la Asamblea. ¿Es necesario ponerse violento?

Cuando la Constitución peligra, al menos una reja la tiene que pagar.

Un mea culpa de los que protestan.

A veces rompemos uniones por no ceder: el ego ha pesado más que el bien común. Pero el problema son los que no protestan, no los que sí. Ese silencio ensordecedor es cómplice de la corrupción. Si más personas protestáramos, este país de verdad fuera el Dubai de las Américas.

¿Cuánto pesa la presión ciudadana?

Lo suficiente para que no se atrevan a hacer las cosas tan mal.

¿Qué te preocupa de los jóvenes?

Nos adoctrinan para ser corruptos y mediocres. Desde la escuela te enseñan que mientras pases con 3, no importa que te copies. Y si no te atrapan, eres cool.

El libro que todo joven debería leer.

Rompamos el silencio. Es importante que sepamos entendernos y entender por qué los demás se comportan como se comportan. Siempre hay algo detrás.

Protestas que cierran vías. ¿Sí o no?

Son necesarias. Si no, no nos escuchan.

Ciudadanos o políticos: los más problemáticos son...

Es un ciclo. Políticos apadrinan la mala educación y el clientelismo, y en consecuencia, ciudadanos votan mal.

La corrupción para el panameño es...

Algo normal del día a día. El que no acepta el grado de putrefacción en el que vivimos es porque se alimenta de ese estado o mantiene el sistema así. No hay de otra.

Y, ¿el juega vivo?

Sobrevivencia. Lo único que queda: si no eres juega vivo te agarran de congo.

¿Cuántas morales tenemos aquí?

Mínimo dos. Ulloa compara la orientación sexual con la corrupción, pero calla frente a la pedofilia de los sacerdotes. El 82% de los niños nace fuera del matrimonio, pero todos somos pro familia…

¿Cuánto dura un escándalo aquí?

24 horas. Y todo termina en nada.

Entre más escándalos, ¿más o menos decentes quieren entrar en política?

Más. Pero también entre más escándalos hay sin consecuencias, más indecentes quieren entrar para robar.

¿Quién manda aquí? ¿Asamblea, Ejecutivo, empresarios o…?

Entre los tres hay una alianza. Si no, Barletta no se ganaría los contratos después de donarle al PRD. Si no, el Ejecutivo no mandaría créditos extraordinarios a la Asamblea para que no le planchen sus proyectos. La corrupción es sistemática.

Si Martinelli era el loco y Varela era la tortuga, Cortizo es…

¿¡Qué Nito!? ¿Un fantasma que cuando vemos nos habla de rosas y aweb… mientras la gente se está muriendo? Un estadista lidera. Nito delega tanto, que me sorprendería que alguien no le cepille los dientes. Es sumiso y ciego a propósito, está rodeado de yes man... es como un abuelo con Alzheimer.

¿Cómo se resuelve la Asamblea?

Tomará 20 años mejorar la Asamblea desde que mejore la educación. O sea, faltan 40 años. Si el país no colapsa antes.

Los diputados más dañinos.

Bolota, Benicio, Zulay, Tito Rodríguez y Pineda. Indecentes e impresentables.

De más a menos independiente, los diputados independientes.

Juan Diego y Gabriel son los dos únicos independientes.

¿Tú no compartiste lista con Raúl Fernández cuando corriste para diputado en 2019?

Sí. Pero sus actos han hablado por él.

Marcos Castillero, en una frase.

Títere de Benicio.

Benicio.

Asco.

Raúl Pineda.

Narc… perdón, desagradable.

Gaby Carrizo.

Quedará en la cárcel.

Zulay Rodríguez.

Oportunista.

Eduardo Ulloa.

Lo mandaron a mirar para otro lado.

Gerardo Solís.

Incapaz.

José Luis Fábrega.

Tanque de basura.

Tu opinión. Planillas.

Instrumento legal para pagar botellas.

Matrimonio igualitario.

Necesario. Justo.

Presupuesto 2021.

Inaceptable. La gente muriéndose de hambre y ellos en una fiesta sin control.

$22 millones adicionales a la Asamblea.

Los dejamos llegar muy lejos. Se nos montaron. Lo mismo que los funcionarios violando la cuarentena. Están tan seguros de que no les va a pasar nada, que hacen lo que les da la gana.

¿De qué está enfermo Martinelli?

De megalomanía.

¿Cómo terminará esa ‘novela’? ¿Lo ves ganando en 2024?

Si seguimos peleando entre todos, sí. Peligra el futuro del país.

¿Qué sentirías si fueras hijo de él?

Me hubiera cambiado de apellido y mudado de país. Ellos presos en uno de los países con cárceles más peligrosas del mundo, y que les acaba de pasar un huracán encima, y él brincando y saltando. Es uno de los peores cánceres de este país.

¿Qué otros cánceres tenemos?

La indiferencia. Y el “robó pero hizo”. Ha habido políticos tan malos, que uno hace una calle robándose dos, y ya es wao. Para eso están ahí, pero sin robar.

¿En qué políticos ves esperanza?

En ninguno, realmente.

¿Tienes aspiraciones políticas?

Para 2024 no. Sigo traumado del 2019. Recogí firmas por un año, todos los días, y lloré la gran mayoría de esos días por la desigualdad que vi. Y la población es tan clientelista, que cuando llega alguien que quiere hacerlo bien, no comprándolos, le tiran una lata de cerveza.

De llegar a la Asamblea, ¿qué harías?

Reglamento interno, ley orgánica de educación y ley de educación sexual. Y por los jóvenes, promover el emprendimiento y la educación técnica.

¿Qué es transparencia para el gobierno?

Hacer un comunicado de prensa tirándose bombo.

Y, ¿contención del gasto?

Hacer compras directas con sobreprecios.

El gobierno, en una frase.

Abundancia de peces, mariposas, corruptos e impunidad.

Listas. ¿Nos merecemos estar en ellas o la tienen en contra nuestra?

Nos lo merecemos. Leyes que no se aplican, casos que terminan en nada…

Rebautiza estas entidades según su realidad actual. Asamblea.

Congreso de ladrones.

Presidencia.

Órgano secuestrado por el congreso de ladrones.

Contraloría.

Descontraloría.

Corte.

Promotores de impunidad.

MOP.

Ministerio de obras políticas.

Y, ¿la Policía?

Fuerzas de Defensa 2.0.

¿Qué entidad es transparente?

Ni siquiera la Antai.

Queríamos sangre nueva en el gobierno. Ya la hay. Su opinión.

Son errores de la democracia. Importante es que no se reelijan.

¿Al gobierno le va mejor explicando sus chanchullos o no explicándolos?

Igual hacen lo que les da la gana.

¿Qué pregunta le harías a Cortizo?

¿Qué es más importante, tu ego y tu partido, o el país?