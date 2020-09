Denis Cuesy: no hay una fecha para extradición de los Martinelli

Proceso

Denis Cuesy, abogado de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares –detenidos en Guatemala desde julio pasado–, señaló que no hay una fecha para la extradición de sus clientes a Estados Unidos, a los que insiste en reconocer como diputados suplentes del Parlacen Centroamericano (Parlacen), aunque nunca han sido juramentados ni han ejercido dichos cargos.

En entrevista ayer a Radio Panamá, Cuesy reconoció que, históricamente, Guatemala ha entregado “al 100%” de los requeridos en extradición por Estados Unidos.

“No estamos haciendo nada por impedir el proceso de extradición… Lo que hacemos es tratar de respetar el debido proceso”, explicó.

“Una persona no puede ser entregada hasta que se agote el último recurso”, dijo, y agregó que tiene clientes que han estado “hasta cuatro años” peleando su entrega a Estados Unidos.

Cuesy afirmó estar dispuesto a llevar el reclamo de los Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli– ante la Corte Centroamericana de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Guatemala tendrá que responder sobre estas violaciones”, advirtió.

Aunque ambos fueron capturados en el mismo operativo, el 6 de julio pasado, cuando intentaban abordar un vuelo privado a Panamá, la solicitud de extradición de Ricardo Alberto es dirimida en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y la de Luis Enrique, en el Tribunal Quinto.

De acuerdo con Cuesy, esto es así porque “el día de mañana uno dice ‘yo me quiero ir’, y el otro dice, 'yo no me quiero ir”.

Dijo estar al tanto de que sus clientes fueron requeridos por Panamá a Estados Unidos, para que respondieran por dos casos de sobornos (los de Odebrecht y Blue Apple), pero que las autoridades estadounidenses, por razones que desconoce, nunca gestionaron dichas extradiciones.

El caso de Ricardo Alberto, en el Tribunal Tercero, “está detenido, parado totalmente”, a la espera de que se resuelva un amparo que presentó Cuesy, en el que solicita más tiempo para preparar una “defensa adecuada” de su cliente.

En tanto, el de Luis Enrique, el abogado alega que el Tribunal Quinto está “parcializado”, ya que, sin haberlo solicitado la defensa, “pidió información al Parlacen”.

También se han presentado recusaciones contra los jueces de los tribunales Tercero y Quinto. En el Organismo Judicial de Guatemala confirmaron que estos recursos no han sido resueltos aún.

Desde el 28 de agosto pasado, Estados Unidos presentó las solicitudes formales de extradición y las causas que la sustentan.

Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) son requeridos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para lavar dinero, ligados al caso Odebrecht.

Según una acusación presentada por el FBI en una corte en Nueva York, Ricardo Alberto y Luis Enrique habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”.

Los pagos habrían beneficiado a un funcionario panameño, cuyo nombre no ha sido anotado en los documentos divulgados hasta ahora (la mayoría se encuentra sellado por orden del juez federal Robert Levy, de la Corte del Distrito Este de Nueva York). No obstante, ese funcionario es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno de Panamá” entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.