‘Diseño de muestra’ de Turmaks se usó como propuesta en licitación de hospital

Un “plano de muestra” de otro proyecto de Turmaks habría sido usado por TKL Import & Export “sin autorización” para presentarse en la licitación del hospital modular, reveló el director ejecutivo de la empresa turca, Ali Kemaloglu, en entrevista con La Prensa. Kemaloglu advirtió que ese diseño adolece de especificaciones importantes para usarse con pacientes de Covid-19.

Mientras, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Arquitectos rechazaron un informe que advertía de irregularidades en el hospital, y se creó una nueva comisión en la que figuran allegados del Gobierno, como Rutilio Villarreal, miembro de la directiva del Idaan.

Diseño que entregó TKL para hospital era de otro proyecto de Turmaks

Cada vez surgen más dudas sobre el proceso que permitió la construcción del hospital de Albrook. El director ejecutivo (CEO, por su siglas en inglés) de Turmaks, Ali Kemaloglu, reveló a La Prensa que el diseño del hospital que se presentó a nombre de esa empresa turca es “un dibujo de muestra de un hospital de campaña” de esa empresa y no fue autorizado para utilizarse en Panamá.

En entrevista con La Prensa, Kemaloglu afirmó que “el dibujo es nuestro diseño, pero se hizo para otro proyecto, y como dibujo de muestra. No le dimos permiso a nadie para la licitación por Covid-19” en Panamá.

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, hizo públicas tres cotizaciones que pidió directamente a las empresas VA Project, de su exsocio Jaime Ventura; TKL Import & Export, que habría tenido un acercamiento previo con el funcionario; y SmartBrix Centroamérica, que obtuvo el contrato por $7 millones.

TKL Import & Export fue la que entregó la cotización de Turmaks, pero Kemaloglu aseguró desconocer la existencia de esa empresa y su cotización de un hospital por $16.9 millones para Panamá.

Esta sería la segunda vez que Kemaloglu niega conocer a TKL, ya que en mayo pasado lo dijo públicamente a Radio Panamá. Días después de esa entrevista, la presidenta de TKL, Cindy Chen, envió a los medios dos notas en las que indicó que la cotización la proporcionó Eltekser Medical Corp., autorizada por Turmaks, y que ellos, TKL, eran los autorizados en Panamá para presentar la propuesta.

¿Cómo llegó la cotización de Turmaks a manos de TKL o de Eltekser Medical Corp. sin autorización de la casa matriz? La respuesta se desconoce, pues la presidenta de TKL, Cindy Chen, no respondió ni llamadas ni correos de este medio, enviados desde el pasado 5 de junio.

La Prensa intentó obtener el contacto de Eltekser en Panamá, pero TKL no lo proporcionó y no se ubicó un número local de esa empresa. En una de las notas que TKL envió a los medios, sólo aparece un número telefónico en Turquía, pero Kemaloglu reveló a La Prensa que el presidente de Eltekser no vive en Turquía, “se mudó a Panamá con su familia”.

Eltekser Medical Corp., inscrita en junio de 2017 en el Registro Público, está presidida por el turco Seculk Sarigül, quien también es el secretario y apoderado, mientras que Fátima Sarigül figura como tesorera.

Más revelaciones

Kemaloglu indicó que Eltekser está autorizado sólo para promocionar la marca Turmaks, pero no para “diseñar ni construir” los hospitales de campaña. “Eltekser no es constructor y no está autorizado para diseñar hospitales Turmarks”, reiteró el empresario.

El doctor y empresario turco dijo que hace diez días, cuando conversó por última vez con Seculk Saragül, su “amigo”, este le confió que “no sabía del precio” de $16.9 millones que apareció en la cotización de TKL para construir el hospital modular.

Kemaloglu reveló en mayo pasado que Nitesh Mayani, presidente de SmartBrix, le solicitó una cotización para un hospital de campaña en Colombia, pero que esta no solo apareció en Panamá, sino al doble de lo cotizado, ya que su propuesta era para un hospital de 106 camas equipado por $6.5 millones, sin incluir el transporte de las partes del hospital. Otra propuesta que le envió era para 250 camas totalmente equipado, por $7.5 millones.

El empresario turco insistió a este medio que el plano que aparece como propuesta de Turmaks “no es un diseño para [un hospital] Covid-19”.

¿Experiencia?

En una entrevista con este medio, Sabonge reveló que, aunque sabía que no adjudicaría el contrato millonario a TKL Import & Export para construir el hospital, de todas formas pidió su cotización.

TKL, dedicada a la venta de materiales de construcción, entregó una cotización de la empresa turca Turmaks, pero el CEO de ésta, Ali Kemaloglu –como ya se mencionó– negó haber participado.

Kemaloglu denunció que su oferta iría para Colombia por solicitud de SmartBrix, pero que terminó en Panamá y al doble de su precio. Debido a ello, a través de una nota, TKL afirmó que obtuvo la cotización por Eltekser Medical Corp. “autorizada” desde julio de 2017 por Turmaks para representarla en Panamá.

Una revisión a la nota enviada por TKL genera dudas. En la supuesta nota de Turmaks se indica que autorizaba a “Eltekser Medikal Ltd” para su representación en Panamá. Nada se indica de Eltekser Medical Corp., inscrita en junio de 2017 en el Registro Público de Panamá.

En la web de la empresa turca Eltekser Medical Ltd. –que vende equipos médicos– no se menciona a Panamá entre sus referencias, sólo Colombia, Venezuela y El Salvador.

Este medio ha intentado que Chen responda interrogantes, pero sin éxito. Entre las interrogantes planteadas estaban: ¿Cómo logró que Sabonge invitara a su empresa a participar, a pesar de que no tiene experiencia en construcciones con módulos.

Tampoco respondió cómo contactó a Eltekser Medical Corp. Tampoco proporcionó el contacto de Eltekser Medical Corp., para corroborar lo que ella había dicho de esta empresa.

La Prensa decidió investigar la experiencia en construcción hospitalaria de Eltekser Medical Corp., pero nada encontró. Algunas empresas dedicadas a ese negocio, aseguraron a La Prensa desconocer la empresa Eltekser Medical Corp.

En el aviso de operación de Eltekser Medical Corp., de octubre de 2017, se observa que se dedica a “la distribución de dispositivos médicos y productos afines”. En los informes de la Autoridad de Aduanas se observa que son pocas las importaciones de esta empresa. En octubre de 2019, introdujo dos sistemas de ultrasonido y en enero pasado, importó partes para equipos de resonancia.

Los vínculos de TKL con miembros del PRD se remontan, por lo menos, a 2006, fecha en que fue inscrita en el Registro Público por la hoy directora de de la Autoridad de Migración, Samira Gozaine. Aunque la ahora funcionaria renunció como agente residente, fue reemplazada en el cargo por Eric Pittí, un abogado socio de su bufete.

Y no es la única conexión de Gozaine con los directivos de TKL Import & Export, S.A. Desde noviembre de 2018, Gozaine aparece como agente residente de Inversiones LJW, S.A., en la que Wei Xing Liu –directivo de TKL Import & Export– aparece como tesorero.