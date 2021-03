Eduardo Ulloa dejó más dudas que respuestas

JUSTICIA

Muchas preguntas y muy pocas respuestas. Este podría ser un balance del paso de Eduardo Ulloa por la Procuraduría General de la Nación, cargo al que llegó el 2 de enero de 2020, cuando el presidente Laurentino Cortizo lo designó en reemplazo de Kenia Porcell.

Su intempestiva renuncia al puesto, que se hace efectiva a partir de hoy lunes 1 de marzo, sumerge a la administración de justicia en otro episodio de incertidumbre.

Ulloa se fue del puesto sin rendir cuentas de su gestión e informar a la Nación sobre los avances de decenas de procesos en los que se investiga corrupción, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, y la vulneración de derechos a la infancia en albergues bajo la tutela de la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia, y Familia.

Precisamente ayer, la Cámara de Comercio, Industria, y Agricultura de Panamá, en su segmento la Cámara Opina, planteó que “nos encontramos frente a una vacante en la Procuraduría General de la Nación, que ha dejado más preguntas que respuestas claras y verdaderas”.

El gremio que preside Jean-Pierre Leignadier, aseguró que el país necesita “cuanto antes” un marco que permita fortalecer un verdadero Estado de Derecho, premisa que se caracteriza por la separación de poderes, la certeza del castigo y un sistema de justicia equitativo. Con este planteamiento coinciden ciudadanos y otras organizaciones de la sociedad.

En consecuencia con el momento que vive la justicia, La Prensa elaboró un cuestionario con 27 interrogantes que el exprocurador no respondió al país. Algunas de esas preguntas son: ¿estaba preparado para ocupar el puesto? ¿Renunció o lo renunciaron? ¿Perdió el respaldo del presidente Cortizo? ¿Ha sido extorsionado por alguna persona? ¿Por qué no hemos visto los resultados de las investigaciones relacionadas con los abusos en los albergues? ¿Cuál ha sido su papel para afianzar los expedientes Odebrecht o New Business?

Mientras tanto, se desconoce qué método usará el poder Ejecutivo para escoger a un nuevo procurador general de la nación. Por lo pronto, el fiscal Javier Caraballo, el procurador suplente, tomará las riendas del Ministerio Público.

Lo que Ulloa no explicó al país

1)¿Cómo llegó usted al cargo de Procurador? ¿Quién sugirió su nombre al presidente de la República? En retrospectiva, ¿cree usted que estaba preparado para ocupar el cargo?

2)Usted dice que el servicio público es “una labor ingrata e incomprendida”. Antes estuvo 17 años en el Ministerio Público. Si ya sabía eso, ¿por qué aceptó el cargo de Procurador?, ¿por qué aceptó un puesto de tanta jerarquía que al cabo de un año renunciaría?, ¿qué salió mal?, ¿fue realmente una renuncia o lo “renunciaron”?

3)¿Perdió el respaldo del presidente Laurentino Cortizo?, ¿por qué?

4)¿Por qué presentó su renuncia prácticamente con efecto inmediato? Su antecesora avisó que ponía el cargo a disposición con un mes y medio de anticipación. Está consciente del daño que le hace a la institucionalidad del país su renuncia apenas después de 14 meses de gestión, sin explicaciones creíbles y sin la debida transición a su reemplazo?

5) Su renuncia ha sido intempestiva y han surgido numerosos rumores de las causas que lo motivaron a hacerlo. ¿Por qué no ha aclarado estos rumores? ¿Ha sido usted extorsionado por alguna persona?

6) Está consciente de que su gestión es percibida como un periodo fallido en el Ministerio Público, complaciente con los intereses de grupos particulares. ¿Por qué no hizo nada para cambiar esta percepción general, pese a haber asumido un compromiso con la justicia?

7) ¿Considera que el país se debe conformar con su carta de renuncia?

8) ¿Por qué se fue del Ministerio Público sin divulgar un informe de gestión?

9) En su renuncia, usted señala que debió trabajar “con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez”. Usted es de los funcionarios que gozan del privilegio de poder presentar iniciativas legislativas. ¿Por qué, en vez de quejarse, no hizo algo para solucionar este problema?

10) En el caso de los abusos en los albergues de protección, el Ministerio Público inició una investigación en agosto de 2020. ¿Por qué no hemos visto los resultados de esas investigaciones?, ¿se ha imputado a alguna persona?, ¿se le ha tomado indagatoria a alguien?, ¿se han impuesto medidas cautelares?

11) Si no se conoce los investigados en este caso, podría haber muchísimos niños, niñas y adolescentes en peligro. ¿No le parecía importante dar a conocer a la población detalles de esta investigación?

12) ¿Por qué nunca respondió los cuestionamientos de este medio sobre el nombramiento de su asistente, Rafael Carvajal, con salario de fiscal superior, simpatizante y abierto militante del que fuera el partido de Ricardo Martinelli?

13) El equipo de abogados de Martinelli solo ha tenido elogios para usted. ¿Cómo se pueden justificar estos elogios, cuando es usted, como jefe del Ministerio Público, a quien le corresponde perseguir los delitos de los que está acusado?, ¿no cree que tantos elogios de acusados levantan sospechas sobre su rol de acusador?

14) Algunas fuentes dijeron a este medio que usted sostenía reuniones, incluso en su despacho, con allegados de un acusado en múltiples casos: el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Con quiénes se reunía?, ¿qué hablaba con ellos?, ¿por qué se reunía con ellos?

15) Usted informó, hace más de un año, que envió a los fiscales la carta en la que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Panamá no necesita aval para procesar a Ricardo Martinelli, porque ya no aplica el principio de especialidad del tratado de extradición. ¿Qué procesos se le siguen a Martinelli en atención a dicha carta?

16) ¿Por qué el MP no ha pedido medidas cautelares en el caso de los pinchazos en vista de la decisión de un tribunal de realizar nuevamente el juicio?

17) ¿Cuál ha sido su papel para afianzar los expedientes de los casos Odebrecht o New Business?

18) ¿Por qué se ha retrasado la emisión de la vista fiscal del caso Odebrecht?

19) ¿Cuál es el estado de estos casos? ¿Por qué nunca ha rendido cuentas sobre estos y muchos otros casos?

20) ¿El traslado de Zuleyka Moore de la Fiscalía Anticorrupción obedeció a intereses particulares?, ¿lo volvería a hacer?, ¿por qué?

21) ¿Cuál es el resultado de la investigación sobre quien grabó los “Varelaleaks”?

22) ¿Se están investigando altos mandos de la Policía Nacional por la fuga de Ventura Ceballos y la masacre de La Joyita?

23) ¿Qué instrucción dio a los fiscales en la operación Furia?

24) Por su jerarquía, a usted le correspondía iniciar investigaciones contra altos funcionarios del actual gobierno por compras con supuestos sobreprecios. ¿En qué casos procedió a hacerlo y cuál es el estatus de esas investigaciones?

25) ¿La Asamblea Nacional es un aliado o un obstáculo en la persecución del delito?

26) ¿Por qué es tan difícil encontrar un Procurador que cumpla con el mandato de 10 años?

27) El equipo de trabajo conjunto que se conformó en julio pasado con Estados Unidos está enfocado en la investigación de blanqueo de capitales y los actos de corrupción. ¿Participó usted en las negociaciones o solo lo invitaron a firmar?

Hoy asume Javier Caraballo como procurador encargado

Javier Caraballo, un fiscal experto en drogas con 23 años en el Ministerio Público, tomará las riendas de la Procuraduría de la Nación de manera provisional a partir de hoy.

La intempestiva renuncia de Eduardo Ulloa al puesto más importante para administrar justicia pone a Caraballo en el cargo hasta tanto el presidente Laurentino Cortizo y su Gabinete escojan al titular. Sin embargo, hasta ahora no se tienen detalles sobre cómo será el proceso. Solo se sabe lo que dio a conocer Cortizo el pasado viernes 26 de febrero en su cuenta de Twitter: que lo haría conforme al numeral 2 del artículo 200 de la Constitución.

Esa norma dice que son funciones del Consejo de Gabinete el acordar con el Presidente de la República los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración, y de sus respectivos suplentes, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, ¿qué criterios usarán para elegir a esa figura? Hasta ahora, nada de eso se sabe. Este medio consultó ayer nuevamente a la Dirección de Comunicación del Estado, sobre el asunto, sin embargo, al igual que el pasado viernes, no dieron detalles. Solo adelantaron que mañana martes hay Consejo de Gabinete, pero no informaron sobre si en esa reunión se analizará el reemplazo de Ulloa, quien fue nombrado a través de un inédito proceso: una consultora estudió el perfil de cinco candidatos y luego estos fueron entrevistados por el Presidente de la República. En aquella ocasión nunca se reveló el nombre de los otros cuatro aspirantes.

Consulta ciudadana

Mientras tanto, sectores de la sociedad civil, como la Alianza Ciudadana Pro Justicia abogan porque se tengan en cuenta los lineamientos del pacto de estado de justicia para nombrar al reemplazo de Ulloa. Este proceso implica la creación de una comisión especial de preselección como organismo consultivo y asesor del Consejo de Gabinete. Esta, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión de Estado por la Justicia, debe instalarse una vez surja la vacante. Ese grupo debe tener los siguientes integrantes: un representante de los decanos de las facultades de derecho de las distintas universidades acreditadas con más de 15 años de servicio al país; un representante del Colegio Nacional de Abogados; un representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia; un representante del Órgano Judicial o del Ministerio Público. Igualmente participará el Comité Ecuménico de Panamá.

Luego se hará una convocatoria pública dirigida a todos los aspirantes, posteriormente habrá una etapa de evaluación “fundamentada en criterios objetivos” que culmina con el envío de la lista de candidatos al Consejo de Gabinete. La lista debe tener máximo 15 candidatos y mínimo 10. Entonces el Gabinete, liderado por Cortizo, debe escoger a la figura apta para el puesto. Hasta ahora, este mecanismo no ha sido utilizado por ningún presidente de la República.

La crisis

Mientras Cortizo y el Gabinete se ponen de acuerdo sobre el método para escoger al reemplazo de Ulloa, el sistema de justicia del país se sumerge en el callejón de la incertidumbre: casos de corrupción quedan en el vilo, fiscales y funcionarios del Ministerio Público ven amenazada su estabilidad, y la percepción de que existe inseguridad pública se instala en la agenda pública.

Ayer la Cámara de Comercio, Industria, y Agricultura de Panamá, gremio que preside Jean-Pierre Leignadier, emitió un comunicado titulado: “La justicia no tiene espacio para más desatinos”. Allí el gremio expone un diagnóstico de la situación actual, y exige consecuencias reales frente a los abusos detectados en los albergues que están bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

En el documento, la Cámara de Comercio también advierte que la sociedad sigue esperando los cambios que ha reclamado por largo tiempo en torno a la administración de justicia. “Hoy nos encontramos, nuevamente, frente al reto de una vacante en la Procuraduría General de la Nación, que ha dejado más preguntas que respuestas claras. Llama la atención que luego de haber hecho carrera dentro del Ministerio Público, el Procurador General sustente su renuncia en un supuesto desconocimiento del escrutinio público del cargo y de la profundidad de las debilidades y necesidades del sistema para el cual se había comprometido a trabajar”, manifiesta el gremio.