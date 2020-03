Ejecutivo decreta cuarentena total de manera indefinida

Covid-19

El Ejecutivo decretó a partir de hoy y de manera indefinida una medida de cuarentena total para intentar contener el avance del nuevo coronavirus .

El anuncio lo hizo ayer en cadena nacional el presidente Laurentino Cortizo, quien explicó que la medida se fundamenta en evidencias previamente evaluadas por el equipo de salud que atiende la pandemia, basadas, a su vez, en el comportamiento del virus en las diferentes regiones.

La cuarentena se extenderá las 24 horas del día, aunque quedan exentas 18 actividades o industrias, entre estas, la Fuerza Pública; funcionarios de emergencias; personal del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Cuerpo de Bomberos, Sinaproc, Acodeco, Idaan, Autoridad de Aseo, Sume-911, la ACP y los medios de comunicación.

Asimismo, el decreto ejecutivo contempla horarios escalonados de dos horas para la movilidad diaria de las personas, que se ajustarán en función del último dígito de la cédula de identidad o el pasaporte.

La movilidad de las personas queda restringida para efectuar diligencias relacionadas con la compra de alimentos o medicinas, entre otros insumos. Si se trata de alguna urgencia médica, la persona podrá salir en cualquier horario.

Los adultos mayores y las personas con discapacidad deberán realizar sus diligencias entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Para garantizar el orden público, los estamentos de seguridad desplegarán 18 mil agentes.

El mandatario también anunció que en el escenario de la cuarentena total el gobierno seguirá pagando los diferentes subsidios (por el orden de $1,600 millones) y pondrá en marcha el plan Panamá Solidario, que contempla la distribución de vales, bolsas de comida, medicinas y tanques de gas a por lo menos un millón de personas, incluyendo trabajadores informales, billeteros, canillitas, residentes de las áreas vulnerables y aquellos afectados por el impacto económico de la pandemia.

También informó que se reducirá 50% el monto de la factura de luz a aquellas personas cuyo consumo no supera los 300 kilovatios. Dijo que no se cortará ese servicio ni el de agua o internet a quienes no puedan pagar sus facturas en los próximos tres meses.

Asimismo, aseguró que la banca no ejecutará las hipotecas de los afectados por la pandemia y que no puedan pagar sus respectivas letras.

Cortizo llamó a la solidaridad e informó que en los próximo días se abrirá una cuenta en el Banco Nacional para recibir donaciones.

Dijo que el plan Panamá Solidario entrará en vigencia en Colón esta semana.

En tanto, la ministra de Salud, Rosario Turner, informó en la rueda de prensa diaria que hasta ayer en la tarde se han reportado en el país 443 personas afectadas por la enfermedad Covid-19, de las cuales 371 permanecen en aislamiento domiciliario, 64 están hospitalizadas (45 en salas y 19 en cuidados intensivos) y 8 perdieron la vida.