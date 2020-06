El hospital modular, negocio de varios donantes del PRD

EMPRESAS

Dos de las empresas invitadas por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, para participar como oferentes en la “licitación” del hospital de Albrook fueron donantes en la campaña presidencial del ahora gobernante Laurentino Cortizo.

Se trata de TKL Import & Export y VA Project. Esta última entregó su donación a través de la sociedad Ventura y Asociados, ambas pertenecientes a Jaime Ventura Cervera, hasta hace poco socio de Sabonge en The Pole At The 8th Hole, Corp.

Sabonge es uno de los pocos ministros que cuenta con el apoyo incondicional de Cortizo. En febrero pasado, el mandatario participó en la ceremonia de inauguración de uno de sus proyectos, en el que es socio con José Alejandro Rojas Pardini, otro ministro de Cortizo.

Donantes del PRD, metidos en el negocio del hospital modular

La pasada campaña presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) atrajo el interés de empresarios que no tuvieron que esperar mucho para ser invitados a participar de contratos estatales.

Es el caso de directivos de TKL Import & Export y VA Project, que presentaron sus “ofertas” para construir el hospital de Albrook.

Aparecen como donantes en las primarias del PRD, a favor del hoy presidente Laurentino Cortizo, Cindy Chen y su esposo, Wei Xing Liu, presidenta y secretario, respectivamente, de TKL.

Chen y Liu donaron $10 mil el 15 de agosto de 2018, según la lista de donantes entregada por Cortizo al Tribunal Electoral (TE).

Tres días antes de celebrarse los comicios generales pasados, arribó una donación de $5 mil de Ventura & Asociados a la campaña de Cortizo. Esta sociedad pertenece a Jaime Ventura Cervera, presidente de VA Project, también invitado a participar en la “licitación” del hospital.

Ventura Cervera aparecía como socio del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, en la sociedad The Pole At The 8th Hole, Corp.

Ninguno de estos dos invitados por Sabonge a la “licitación” tenía experiencia con estructuras prefabricadas. Solo la empresa “ganadora”, SmartBrix Centroamérica.

Si Sabonge invitó a dos donantes de la campaña que lo llevó a ser ministro de Estado, ¿es posible que también lo fuera SmartBrix o su presiente, Nitesh Mayani? La Prensa se lo preguntó a Sabonge, pero no respondió.

Y un informe de auditoría del TE –de enero de 2020– revela que tampoco está clara la información de los donantes de la campaña presidencial del PRD. El informe destaca que, tras una “revisión y análisis” de los ingresos por donaciones a esta campaña en las pasadas elecciones, fueron verificadas 23 –por un monto de $979 mil– porque “carecían del número de cédula y/o RUC del donante” (ver facsímil).





Por ello, el TE solicitó al banco receptor de los cheques los nombres de los donantes, pero el TE no reveló la respuesta recibida.

Vínculos

Desde el pasado 5 de junio, este medio ha intentado que la presidenta de TKL, Cindy Chen, responda un cuestionario, pero ha ignorado cada llamada y correo recibido.

La Prensa le preguntó, por ejemplo, cómo logró que Sabonge invitara a su empresa a participar en la licitación de una obra apartada totalmente de su línea de negocios, y sobre su donación a la campaña de Cortizo.

En entrevista con La Prensa, el director ejecutivo de Turmaks, Ali Kemaloglu, reveló que TKL habría usado, “sin autorización”, un diseño de muestra de otro proyecto de esta empresa turca para ofertar en la “licitación” del hospital modular.

TKL fue inscrita en 2006 por Samira Gozaine, actual directora de la Autoridad de Migración. Y tres meses después de haber donado a la campaña de Cortizo en las primarias del PRD, Gozaine inscribió en noviembre de 2018 la sociedad Inversiones LJW, S.A., en la que Wei Xing Liu –directivo de TKL– aparece como tesorero. Gozaine aún figura como agente residente de Inversiones LJW.

Más donantes

El 15 de enero de 2019, la Compañía Panameña de Aire Acondicionado (Copanac) donó 25 mil dólares a la campaña de Cortizo. Esta compañía fue la que instaló, precisamente, el sistema de aire acondicionado en el hospital modular, construido por $7 millones por SmartBrix Centroamérica.

La Prensa intentó entrevistar al gerente de Copanac, pero no respondió a la solicitud del medio ni los mensajes dejados con su personal.

Ministro con ‘palanca’

Sabonge es de los que cuenta con el apoyo incondicional del presidente Cortizo, quien el pasado miércoles reemplazó a tres de sus ministros, pero no a Sabonge, duramente criticado por el costo de este hospital y su renuencia a rendir cuentas sobre esta obra.

El respaldo de Cortizo incluyó su asistencia, en febrero pasado, a la ceremonia del inicio del proyecto privado Porta Norte, en el que son socios Sabonge y José Rojas Pardini, este último, su ministro consejero de Facilitación de la Inversión.

“Es un proyecto en el que no tengo ninguna duda que va a ser exitoso y un referente no solamente para Panamá sino para la región”, dijo Cortizo, acompañado de Sabonge.

Tanto Sabonge como Rojas Pardini son socios de Jaime Ventura Álvarez, hijo de Jaime Ventura Cervera, el donante de la campaña de Cortizo. Y aunque el monto de su donación no fue alto, fue suficiente para que Ventura padre fuera nombrado en la directiva de Mi Bus.