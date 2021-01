En siete días aplicarán las 6,420 dosis de vacunas

PANDEMIA

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) esperan culminar con la colocación de la última remesa de vacunas al personal de salud el próximo martes.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, explicó que ayer comenzaron vacunando en los principales hospitales de Panamá y Panamá Oeste, mientras que hoy enviarán la vacunas contra el nuevo coronavirus a Darién, Herrera, Los Santos, Coclé y Bocas del Toro.

Hasta ayer a las 6:30 p.m., el Minsa informó que se habían suministrado a médicos, enfermeras y demás personal sanitario 602 dosis de vacunas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Según Hewitt mañana viernes esperan enviar la última remesa de vacunas a Chiriquí y Veraguas, con el fin de culminar cerca del martes la aplicación en todo el país. Luego de eso tendrían que esperar unos 21 días más, para aplicar la otra dosis, ya que como se recordará la vacuna del dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech implica la colocación de dos dosis por persona. Ayer la enfermera de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, Violeta Gaona de Cocherán, de 59 años de edad, se convirtió oficialmente en la primera persona en ser vacunada contra la Covid-19 en el país.

Mientras que Simón Theoktisto, jefe de la sala de cuidados intensivos del Complejo Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid, de 60 años de edad, fue el segundo panameño y primer médico en ser vacunado al inicio de este proceso.

Enfermeras y médicos, los primeros en recibir la vacuna

Una enfermera, un médico y un trabajador manual. Con este grupo de personas el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) inició la tan esperada jornada de vacunación contra la Covid-19, el letal virus que lleva más de 300 mil contagios en el país y causante de casi 5 mil decesos.

Estos profesionales son la representación de quienes han tenido que enfrentar el virus en los cuartos de urgencia, unidades de cuidados intensivos y salas Covid-19, desde el 9 de marzo de 2020 cuando se reportó el primer caso en el país.

A eso de las 11:30 a.m., la enfermera Violeta Gaona de Cocherán, de 59 años de edad, se convirtió oficialmente en la primera persona en ser vacunada contra el nuevo coronavirus en Panamá. Ella labora en la unidad de cuidados intensivos del hospital Santo Tomás (HST), por lo que está en la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (el virus que provoca la Covid-19).

Todo ocurrió en medio de un acto dentro de esa instalación hospitalaria en el que también estuvo presente el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Unas 11 horas antes el mandatario había estado en el aeropuerto de Tocumen, donde recibió el lote de 12 mil 840 dosis fabricado por las empresas Pfizer-BioNTech.

El lote, de un total de 450 mil vacunas adquiridas al dúo farmacéutico, llegó en un vuelo de la compañía DHL y fue recibido en la pista del aeropuerto internacional de Tocumen por el presidente Cortizo. El avión de DHL había despegado de Miami, Estados Unidos, a las 9:56 p.m. del martes.

En medio del acto en el HST, Cortizo subrayó que con la aplicación de la vacuna a la enfermera Gaona de Cocherán, comienza la etapa 1A de la fase 1 del proceso de vacunación en hospitales de la ciudad de Panamá. Como se recordará en esta etapa 1A se espera vacunar a los trabajadores de la salud y personal de apoyo en la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus.

“Estamos preparados en la planificación del equipo de salud y de las 2 mil 400 enfermeras y técnicos que tenemos a nivel nacional”, expresó el mandatario, quien adelantó que en la fase 2 del proceso de vacunación, que corresponde a las personas mayores de 60 años, y que tiene un alcance de más de 550 mil personas, se utilizarán las instalaciones de más de mil planteles educativos.

Por ello manifestó que este sistema funcionará igual al sistema de verificación electoral, en el que los ciudadanos deberán verificarse para vacunarse.

Por su parte, la enfermera quien se mostró serena durante el proceso de vacunación indicó que espera que toda la población panameña también reciba estas dosis. De hecho, aprovechó para enviar un mensaje a toda la población del país: “no tengan temor, mucho tienen temor, sean positivos”.

Incluso, se refirió a la realidad que vive a diario el personal de salud dentro de las unidades de cuidados intensivos, donde ingresar los pacientes con la Covid-19 en estado grave. “Nosotros a nivel hospitalario estamos luchando por la vida de los panameños. Ver morir a un panameño es muy triste, por eso le pido a todos los panameños que utilicen las barreras de protección por su bien y por el bien de todos”, destacó Gaona de Cocherán.

Además de la enfermera, en el HST se aplicó la vacuna al médico intensivista Rigoberto Cerrud, a Jesús Osorio, terapeuta respiratorio, Antonio Torres, médico especialista en enfermedades infecciosas, Marisol de la Rosa, técnico en enfermería y Mirna Mena encargada del aseo en este centro hospitalario.

Seguro Social

Casi de forma paralela en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) también llevaron a cabo su jornada de vacunación.

En este caso el primero en recibir la vacuna fue el jefe de la unidad de cuidados intensivos de ese centro hospitalario, Simón Theokisto. El segundo sería Vicente González trabajador manual de cuidados intensivos.

Según el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, esta primera fase de vacunación está dirigida al personal del área de cuidados intensivos, cuidados respiratorios, laboratorio, radiología, enfermería y colaboradores del área de doméstico, quienes se constituyen en el primer frente de batalla contra esta pandemia.

En total dentro del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la CSS esperan vacunar a unos mil trabajadores de la salud, durante esta primera fase.

Se consultó a Theokisto tras ser vacunado y manifestó que estaba “tranquilo” y que “no sentía dolor alguno”.

En palabras del médico intensivista ante la falta de tratamiento eficaz contra esta enfermedad, la única forma de parar esto es con una vacuna. “Es emocionante que en menos de un año la tengamos [la vacuna] y que represente una esperanza.

Sobre cómo fue escogido, el profesional de 65 años explicó que hace unos días le informaron que había sido seleccionado, ya que también está dentro del grupo de riesgo por la edad.

“La verdad no sentí miedo porque eso no está dentro de mi y generalmente las vacunas generan una reacción, por lo que no se trata de nada nuevo”, dijo.

En cuanto a la ocupación actual de la unidad de cuidados intensivos dentro del centro hospitalario donde es jefe, el funcionario sostuvo que hay un 98% de ocupación de camas y que por día un cuarto de las muertes totales por Covid-19 ocurren en el Complejo Hospitalario. “Es una enfermedad espantosa y deja graves secuelas en los pacientes”, acotó.

Al igual que la enfermera dejó un mensaje a la población, sobre todo aquella que insiste en incumplir las normas de bioseguridad. “Solo quedan dos opciones: cuidarse y esperar la vacuna o contraer la enfermedad y asumir las consecuencias”, concluyó.

La distribución

Tras comenzar la jornada de vacunación, Ana Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, consideró como adecuado que se haya escogido a trabajadores de la salud representativos que están en la primera línea. “Esto manda un mensaje de protección al personal de salud, ya que todos estamos expuestos al virus”, puntualizó.

Para Serrano el riesgo que corren sus colegas es “alto” y la mejor muestra de ello es que hasta el momento han muerto ocho enfermeras debido a la Covid-19. También reportes de gremios médicos indican que han fallecido más de 20 médicos por la misma causa.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, explicó que ayer vacunaron en los hospitales de Panamá y Panamá Oeste, mientras que hoy enviarán la vacuna a Darién, Herrera, Los Santos, Coclé y Bocas del Toro.

Para mañana viernes esperan enviar la última remesa de vacunas a Chiriquí y Veraguas, con el fin de finalizar el martes con la aplicación de este primer lote.