‘Es ajuste, no descuento’; ‘si se aplica, quiebro’

KNOCKOUT

¿Qué pasaría si mañana el Estado decide que, por la pandemia, usted no puede cobrar más de X por sus servicios como abogado?

No podrían; es una profesión liberal. Tú estás en la libertad de buscarte otro...

Usted es abogado. ¿Los descuentos obligatorios de las escuelas no son una intromisión del Estado?

No... En temas sensibles es democracia. Y no son descuentos, son ajustes.

¿Cuál es la diferencia?

Oferta es pedir descuento. Si la escuela no me da lo que contraté, pido un ajuste.

¿Cuánto ahorran las escuelas privadas, con las clases virtuales?

No usan insumos de laboratorios, equipos, piscinas, aires acondicionados...

Pero invertieron en plataformas y el 75% de la planilla se va en docentes; ese renglón no cambia con la virtualidad.

En algunas escuelas sí ha cambiado, pero prefiero no decir nombres…

Al país le cuesta casi $3 mil al año un alumno. El 75% de las escuelas privadas cobra menos. ¿Por qué afectar a unos y no crear un subsidio?

Ese es un tema que habría que revisar...

¿Cuándo, si ya pasaron la ley?

El Legislativo tuvo que actuar porque el Meduca no actuó.

Usted alega que los colegios deben dar descuento porque recibieron un subsidio de $2 millones. Ese subsidio era para los padres de familia...

Pero al final, ¿a qué bolsillo llega?

¿De qué bolsillo no sale?

Pero se benefician las escuelas…

Y los padres. ¿Ahorcar al colegio no aumenta su riesgo de quiebra?

No. Es un sacrificio de todos.

Ya los padres obtuvieron descuentos...

No todos los colegios dieron el ajuste.

¿Cuál no?

Mejor no…

Usted dice que la ley es válida porque los descuentos serían temporales. ¿Quién garantiza eso, si el control de precios era temporal y lleva seis años?

La ley dice que es hasta que dure la emergencia nacional…

Y luego, ¿los padres no pedirán un tiempo para ajustarse?

Claro… Sin ingresos, ¿con qué compras útiles, zapatos, uniformes? Es necesario que den un poco más de tiempo.

Los descuentos van del 10% al 25%. ¿Esos números salen de algún estudio?

No. Fue en el debate que hubo. Esta ley es un salvavidas para los papás…

Un salvavidas que hunde escuelas.

No. Es una oportunidad de crecer. Ahora pueden dar la oferta virtual.

Eso lleva un año pasando. ¿Usted apoya que un acudiente se vaya un año sin pagar y que la escuela esté obligada a entregarle el boletín sin cobrarle?

No, pero eso no siempre pasa.

Las privadas deben subirle el salario a los docentes cada vez que el gobierno lo hace. Para subir su cuota deben preguntarle a los padres. ¿Es justo?

Sí. Si a mí me dicen que me suben la cuota para subirle a los docentes, yo espero que sea verdad. Prefiero no decir cuáles, pero hay colegios que no lo hacen.

¿La ley contempla estar al día para recibir el descuento? O, ¿hay que darle descuento a un cliente ya moroso?

Estamos tropezados. Tienen que ayudarnos para ponernos al día. Es que no estamos morosos porque queremos.

Su cliente tampoco está apretado porque quiere. Y no le daría descuento.

Es que son cosas distintas.

Usted dice que las escuelas no le quieren mostrar sus números. ¿Usted le mostraría los suyos a un cliente?

Si me los piden, sí.

Usted dice representar a Unadepa, que no aparece en el Registro Público.

Porque somos un movimiento ciudadano. Queríamos que fuera puro y que el papá se sintiera en casa, no en un gremio.

Usted llegaba al pleno con el Meduca... ¿A cuántos acudientes representan?

Pregunta difícil, pues como se sienten en casa, represento gente que ni conozco.

¿Cómo llegó a ser el coordinador? ¿Se auto proclamó? ¿Hubo elecciones?

No. Solo hablamos entre nosotros, las ideas se plantean y alguien las coordina.

¿Hay estatutos? Existen desde 2016...

Vamos a eso. Operamos con confianza.

Y, ¿por qué ahora van a eso?

Porque ahora vamos creciendo.

¿Tienen local, secretarias…?

No, ojalá.

¿Quién más está en su directiva?

No estoy autorizado a dar los nombres.

¿Usted trabaja en el Estado?

No.

Entró a una clase virtual de su hijo y le dijo al maestro que si sabía quién era usted. ¿Amenaza?

Era un docente que exhibía a los pelaos. No fue la mejor manera, pero sí lo hice.





Perfil: Abogado y copropietario de la empresa Logos y Diseños.