Knockout

¿Cuántas empresas cerrarían?

Si te digo te miento. Es muy incierto lo que puede pasar. Pero son muchas.

La estimación de 400 mil personas sin empleo, ¿se quedará corta?

Nosotros calculamos que será más que eso, porque ellos solo calculan el sector formal. Súmale ahora los independientes y los informales.

¿El plan económico existe?

No lo sabemos. Estamos a ciegas. No tenemos idea cuál es el plan.

¿Por qué cree que no lo divulgan?

Confío en que sea porque quieren estar seguros. Porque sería muy triste pensar que no hay ningún plan.

¿En qué debería ahorrar el Estado?

Ahora más que nunca, deberían ser más comedidos con el gasto público. Habrá que suspender viajes, contrataciones y reducir la planilla. Hoy los sacrificios los está haciendo solo el sector privado. El gobierno ha seguido siendo solidario, pero con sus funcionarios.

¿Cómo evalúa la parte sanitaria?

Jugó un rol básico al inicio. Pero le faltó la trazabilidad y aislar a la gente a tiempo. La consecuencia es lo que vemos ahora. Tienen que corregir la forma de ejecutar los planes y estar más abiertos a consideraciones que nos lleven a poder reducir los contagios con más efectividad.

Y, ¿la parte económica?

Trágico. Había que darle prioridad a la salud, pero debió haber tenido un balance. La consecuencia no habría sido tan mala como lo que viviremos. Habrá que alinearnos… Basta de colores políticos, de ideologías e intereses particulares.

¿La parte económica la lleva Salud o la parte de salud la lleva Economía?

La parte económica la lleva Salud. Y mientras eso siga pasando seguiremos recluidos y con una economía en deterioro. Que cada cual juegue su rol. Nosotros hemos hecho propuestas, pero no sabemos si han llegado a buen puerto. Las ocho mesas que creó el gobierno inicialmente nunca se reunieron. O, al menos, a nosotros nunca nos llamaron.

Mesa tripartita. ¿Quedará en algo?

No creo, porque no hay consensos, y al parecer no se quiere construir. Así que quien tendrá que tomar la decisión es el gobierno. Y eso es peligroso.

La crisis del Seguro se agrava con la Covid-19. ¿Cuál sería su propuesta?

Ya que no nos han llamado y parece que nunca lo harán, haremos nuestra propia mesa para crear soluciones.

¿Qué no está entendiendo el gobierno en esta crisis?

Que no están solos. Que en los gremios está el potencial y la energía para hacer cosas viables y sensatas. Como vamos, no veo el norte. Deben deponer la idea de que consultar es cogobernar. Por favor. ¿Cuándo van a entender que en todos los sectores productivos hay profesionales valiosos que podrían aportar?

Y, ¿los empresarios?

Tenemos que deponer intereses particulares por el bien común. Y por otro lado, no importa si no nos oyen. Sigamos tratando de aportar. Al final, sobre nosotros recae la responsabilidad de la economía y la generación de empleos.

¿Es más corrupto el gobierno o los empresarios?

En ambos hay corruptos y buenos.

¿Cómo se reactiva una empresa con consumo deprimido y gente sin plata?

Con mucho empeño y ganas. No sé cómo, pero rendirse no es una opción.

‘De nada va a servir estar sanos si nos vamos a quebrar’. ¿Coincide?

Yo no lo diría así. Salud no es solo ausencia de enfermedad, sino tener todo lo que necesitamos para vivir.

¿Cómo liberaría usted el país?

Yo no lo haría por bloques sino por regiones. Los bloques se quedan muy cortos para las necesidades nacionales. Las regiones que son muy productivas y casi no tienen contagios, ¿por qué no permitirles abrir y producir? Los focos de infección los tenemos en áreas muy específicas. El hambre será la otra pandemia...

Gobierno. ¿Falta de liderazgo, de claridad o de comunicación?

Creo que le falta un poco de las tres.

La edad de su contrincante, ¿fortaleza o debilidad?

Respeto mucho sus luchas, su experiencia y su trayectoria, pero hay una nueva historia que escribir.

Si usted no estuviera corriendo, ¿votaría por su contrincante?

No. Él tampoco votaría por mí, creo.

Su objetivo concreto, si llega a ganar la presidencia de Apede.

Trabajar por la cohesión interna y ser un gremio capaz de decir lo que otros gremios no se atreven a decir.

Una autocrítica a Apede.

Debemos mejorar los sistemas administrativos para tener mejor comunicación con nuestros agremiados.

¿Qué le responde a quienes dicen que Apede es un grupo teórico?

Sí, somos un grupo de pensamiento, pero ponemos propuestas en la mesa.

Tareas pendientes de la democracia.

Institucionalidad, respeto a la libre empresa y a los derechos ciudadanos.