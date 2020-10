Fiscalía de Drogas no descarta presencia de narcos en subastas de ganado

SEGURIDAD

Luego de que el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, advirtiera este fin de semana que el narcotráfico podría estar infiltrando las subastas ganaderas para lavar dinero procedente de esa actividad ilícita, la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público dijo que, en efecto, no descarta esa posibilidad.

Una fuente de la fiscalía consultada por este diario aclaró, sin embargo, que en este momento no hay ninguna investigación en curso por el delito de blanqueo de capitales ligado a las subastas de ganado.

La fuente precisó que en otros países de la región sí se han reportado casos relacionados con esa actividad criminal.

Detalló que el modus operandi de las narcobandas implicadas en esta modalidad en otros países consiste, básicamente, en comprar animales con “dinero sucio” para luego revenderlos e incorporar el dinero ya blanqueado en los sistemas financieros de esas y otras naciones.

El pasado fin de semana, Pino participó en una reunión con ganaderos en Azuero y les hizo un llamado para que trabajen en conjunto con las autoridades para frenar este fenómeno.

En dicho encuentro, en el que también estuvieron presentes los directores de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, Jorge Miranda y Ramón Nonato López, respectivamente; así como el fiscal Efraín Jaén y el gobernador de Los Santos, Rubén Villarreal, también se abordó el tema del hurto pecuario.

“El crimen organizado no tiene límites. Llegan a vender el ganado en las subastas y eso hay que evitarlo, eso se hace poniendo la denuncia y llevar ante los tribunales al que le está robando al productor. No se puede llegar a un acuerdo [con esas personas], porque si no el delito se consuma y queda como una estadística más”, dijo Pino.

En las próximas semanas, ganaderos y autoridades sostendrán otra reunión.