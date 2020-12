Fuero de políticos, en manos de los diputados

REFORMA ELECTORAL

Pese a que la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), en su recta final de sesiones, aprobó eliminar en la reunión del jueves 17 de diciembre el fuero penal electoral y solo mantener el fuero laboral, las cosas podrían cambiar una vez llegue el documento a la Asamblea Nacional.

Los dos grandes partidos oficialistas que hoy controlan el pleno del Legislativo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), que suman 40 de los 71 diputados, se negaron a ratificar dicha propuesta. Esta iniciativa fue presentada por el Partido Panameñista y respaldada en pleno por el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, que aglutina a los sectores de la sociedad civil organizada. También respaldaron la iniciativa Cambio Democrático (CD), Alianza y el Partido Popular.

Tanto la representante del PRD, Natividad Cruz, como el del Molirena, Carlos Romero, manifestaron un rotundo “no” a la propuesta que eliminó todo el capítulo I y II del Título VI del Código Electoral, que actualmente abarca 11 artículos (del 258 al 268) referentes al fuero penal. Consideran que es una “garantía” para los candidatos en cada elección. A esta decisión de los aliados PRD y Molirena se le podría sumar en la Asamblea el partido CD, aunque haya dado su voto a favor de eliminar el fuero penal en la CNRE.

¿Escudo contra la acción de la justicia?

El diputado Rony Araúz, quien representa a CD en la CNRE, indicó que votó a favor porque para supartido, el fuero realmente es una “técnica dilatoria en los procesos penales”.

Sin embargo, dijo que espera que los gobiernos “no utilicen la justicia para torcerla y aprovecharse de esto [que no hay fuero] para poder doblegar a la oposición”, como, según él, sucedió en el quinquenio pasado.

Según registros del Tribunal Electoral (TE), entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 se presentaron 535 solicitudes de levantamiento del fuero, la mayoría de personas investigadas en el período 2009-2019, por presuntos delitos contra la administración pública.

Es la primera vez, después de al menos tres intentos, que desde el seno de la CNRE la sociedad civil logra que se elimine este beneficio que arropa tanto a los candidatos como a los miembros de las directivas de los partidos políticos. Sobre este tema, el Tribunal Electoral proponía mantener el fuero, pero solo para los candidatos y delegados electorales hasta 15 días después de los comicios internos y generales.

En los últimos años, este beneficio ha sido utilizado por actores políticos como vía de escape ante los tribunales, lo que ha levantado el cuestionamiento de dirigentes de la sociedad civil organizada que por años han pedido su eliminación.

El TE tiene previsto hacer la presentación del paquete de reformas en la Asamblea Nacional a mediados de enero de 2021. Para que las propuestas se aprueben se requiere de una mayoría de 36 votos, número que no se le hará difícil conseguir a los oficialistas.

En este escenario, los miembros del Foro Ciudadano Pro Reformas no están ajenos de que la propuesta pueda variar en la Asamblea.

Freddy Pittí, quien representa a las organizaciones no gubernamentales en dicha comisión, dijo que no será nada fácil que se apruebe dicho “avance”, pues “no me extrañaría que Cambio Democrático y el proponente del tema cambien su opinión en la Asamblea y respalden nuevamente mantener el fuero penal”. Por ello, llamó a los ciudadanos a estar vigilantes, pues eliminar el fuero, a su juicio, ayudará a mejorar la calidad de autoridades que tendrá el país.

Pero los diputados no solo podrían rechazar la eliminación del fuero, sino que además contemplarían no aprobar el paquete de reformas que les presentará el TE, como ocurrió en 2012, de cara a los comicios de 2014. Para ese entonces, el documento de la CNRE fue engavetado y los diputados hicieron cambios a temas específicos de la norma electoral.

Hoy, la CNRE haría la última sesión del año, la cual en estos momentos está presidida por Osman Valdés, director de Organización Electoral del TE.