Hay 68 personas ‘no localizables’; se rompe la cadena agrícola del país

SECUELAS DE ETA

El número de muertos provocado por el paso del ciclón Eta por Panamá aumentó ayer a ocho mientras las autoridades intentaban cuantificar los daños, que incluyen destrucción de cultivos, carreteras, puentes y viviendas.

Las lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé dejaron, además, a 68 “personas no localizadas”.

Según el balance preliminar del ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, hay 2 mil 63 afectados.

Los daños se concentraron en Chiriquí, particularmente en Tierras Altas, donde se produce gran parte de los alimentos que llegan a la ciudad de Panamá. Carreteras y caminos de producción quedaron dañados en varios tramos.

Datos preliminares de los productores de la región apuntan a que se afectaron unas mil 500 hectáreas, en especial las utilizadas para la siembra de lechuga, apio, brócoli, repollo y demás hortalizas.

La provincia de Bocas del Toro, en tanto, se mantenía incomunicada por vía terrestre con el resto del país.

‘Presidente Cortizo, ayúdennos, no tenemos nada’

El paraíso fue presa del desastre: lodo por todos lados, lluvia incesante, árboles caídos, grandes deslizamientos de tierra y miradas de angustia. Si la incertidumbre tuviera rostro sería ahora mismo el distrito de Tierras Altas, en Chiriquí.

Uno de los epicentros de la tragedia es el corregimiento de Paso Ancho. Allí, los gobiernos locales habilitaron una iglesia, una escuela y un depósito agrícola como albergue, en el que hasta ayer habían unas 700 personas que lo perdieron todo. Aunque, sumando la comunidad de Bambito y la de Cerro Punta, el número de afectados por las incesantes lluvias de los últimos seis días supera los mil.

“Yo tuve que salir de mi casa el miércoles a las 7:00 p.m., porque el río rugía como animal. Su color era oscuro y el agua venía con fuerza. Yo la verdad no sé qué hacer porque lo perdí todo. Estoy aquí con mis hijos y mi esposa. De mi vivienda no sé más nada”, narra Martín González desde la escuela Paso Ancho.

En este centro escolar hay hasta 33 personas en un solo salón de clases. En total, hay unas 10 aulas con mujeres, niños, hombres y adultos mayores. En algunas esquinas se ven bebés siendo amamantados, y en otras, personas leyendo la Biblia. No solo buscan un refugio físico, sino espiritual.

González, junto a sus siete hijos, aún sigue sorprendido sobre cómo de la noche a la mañana sus vidas cambiaron. Él todavía siente miedo, pero aquel fatídico miércoles se armó de valor para salir con sus seres queridos.

Ahora lo agobia la incertidumbre, porque desconoce su futuro. Hace seis meses perdió su trabajo –cuando comenzó la pandemia– y ahora, también su vivienda. “No tenemos nada, por favor necesitamos ayuda”, se lamenta el hombre de 65 años.

Entre el jueves y el viernes, a las autoridades del Municipio de Tierras Altas no les ha quedado otra opción que trasladar a personas de la escuela de Paso Ancho a otros colegios en el cercano corregimiento de Volcán, porque no se dan abasto para la cantidad de damnificados que siguen llegando, sobre todo del área de Bambito y Cerro Punta.

De allá llegó Jorge Vásquez, junto a su esposa y dos niños. El joven de 25 años pensó que la torrencial lluvia del lunes sería algo momentáneo. Pero transcurrió el martes y luego el miércoles, cuando llegó lo que definió como una “gran corriente”.

Vio cómo el río llegó, se llevó su vivienda y junto con ella su estufa, refrigeradora, ropa, enseres. Su prioridad eran sus pequeños de dos y cuatro años, junto a su esposa. El embravecido Chiriquí Viejo no le dio tiempo para más.

Ahora, desde la escuela Paso Ancho, no ve con claridad su porvenir, ya que hace un año decidió arriesgarse a dejar su natal Bocas del Toro para probar suerte en el corazón agrícola del país, que es Tierras Altas. Allí laboraba como peón en una finca, cultivando cebolla, y ganaba $10 por día.

El poco dinero que obtenía le valió para comprar algunos enseres que ahora desaparecieron entre las oscuras aguas del río. Todavía lo recuerda. “Ahorré $400 para eso y todo se fue en medio de la inundación. Ya no tengo nada”. El chico mira hacia arriba como si clamara por un milagro, quizás que deje de llover.

En el centro escolar que acoge a Vásquez, el Ministerio de Salud ha tomado algunas precauciones debido a la pandemia generada por la Covid-19. En los salones han colocado botellas de alcohol y mascarillas en la entrada. Pero el acueducto de Paso Ancho sufrió daños y hasta ayer no contaban con agua.

Tanto a la comunidad como a los albergues llegaban carros cisternas con agua, la cual se agotaba en cuestión de horas. Sólo el reporte en la escuela Paso Ancho era que este viernes fueron detectadas 14 personas con la Covid-19, las cuales al ser diagnosticadas fueron aisladas en otro sitio del corregimiento, para evitar un contagio masivo en el improvisado albergue.

De esto está al tanto Nelva Salinas, quien tras pasar el susto de la crecida del río ahora también tiene que cuidar a sus hijos del nuevo coronavirus. Desde una puerta del aula de clases y con su bebé en los brazos describe su desdicha: “Yo tenía miedo por mis niños pequeños. Le dije a mi esposo ‘vámonos’ y él me decía 'no, porque perderé todo por lo que he luchado”.

Las palabras de Salinas también son acompañadas con lágrimas, porque es poco, dice, lo que le queda materialmente para reponerse de lo ocurrido. Aunque mientras mira a sus hijos, respira profundo y dice: “Por ellos no me puedo dejar caer. Presidente Laurentino Cortizo, ayúdennos, no tenemos nada”.

Todo el corregimiento de Paso Ancho parece un campo de guerra. Ayer, autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) encontraron bajo el lodo en Bambito dos cuerpos: madre e hija, quienes habían sido reportadas como desaparecidas.

La representante de corregimiento de Paso Ancho, Yadira de Santamaría, manifestó que si bien no es la primera vez que ocurren inundaciones, nunca se habían enfrentado a una de tal magnitud. De hecho, dijo que seguían incomunicados con Bambito y Nueva Suiza, y que lo mismo ocurría con Cerro Punta.

De acuerdo con la edil, hay más personas desaparecidas que se presume que se encuentran bajo los escombros y el lodo, pero no han podido llegar a ellos porque están en lugares inaccesibles. “Aún no hemos comprendido el nivel de esta tragedia”, remarcó.

Ayer, la lluvia no cesaba entre Paso Ancho, Bambito y Nueva Suiza, aunque a estos tres lugares ya pueden ingresar automóviles en los que, con frecuencia, se observaba a personas llevando ayuda a los más perjudicados. Mientras, en Cerro Punta seguían incomunicados.

El vicealcalde de Tierras Altas, Miguel Samudio, subrayó que han sido “días catastróficos” y que hacia Cerro Punta están llevando pocos insumos debido a que no pueden ingresar al lugar. “La poca ayuda la hemos llevado a pie, aún es muy peligroso dirigirse hacia allá”, aseguró.

También hizo un llamado a la población porque les notificaron que para este fin de semana se prevén tormentas. “Me informa Sinaproc que hay mucha inestabilidad climática”, advirtió Samudio.

Hasta la 6:00 p.m. de ayer, en Paso Ancho y Bambito no paraba de llover. Por la zona se movía Hermel Vega, quien manifiesta que el pueblo no asimila lo que ha pasado en el lugar. En 10 años de vivir en el área, afirma, no había visto a la naturaleza arrollar todo lo que se encontraba a su paso.

A diferencia de todos los demás lugareños, él optó por quedarse cuidando su propiedad en Bambito. “Esto comenzó el martes pero el jueves fue una locura. Aquí no quedó nadie. El único que quedó fui yo y vi cómo el río se convirtió en un mar”, describe el hombre con asombro mientras muestra cómo el agua cubrió hasta la mitad su vivienda.

Para hoy, las autoridades de Tierras Altas esperan tener mayor presencia en Cerro Punta. El río Chiriquí Viejo sigue crecido y la lluvia sigue precipitándose. La niebla es espesa y Tierras Altas sigue siendo una zona de desastre y tragedia.

Pese a los deslizamientos, inundaciones e historias de fatalidad, Vega se aferra a su propiedad en Bambito, que es lo único que tiene. “Yo seguiré aquí, cuidando lo mío, pase lo que pase”. La muerte no le asusta.

(Con información de Flor Bocharel)