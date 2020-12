‘La desobediencia civil va a hacer el cambio’: José Chen Barría

KNOCKOUT

El papel de la Contraloría durante la pandemia.

Ausente y complaciente. Ve para otro lado, no ejerce sus funciones constitucionales. Desde la dictadura, la Contraloría ha sido un bastión del PRD. Y ahora más.

Planillas. ¿Son confidenciales, como alegan Contraloría y Asamblea, o no?

Ningún acto público es confidencial. Las planillas deberían ser accesibles.

¿Por qué cree que no las publican?

Por los vínculos políticos y familiares que tiene, y el costo político que conllevaría. Ese es el clientelismo y el que hay pa’ mí que caracteriza a nuestro país.

¿Es correcto que la Contraloría remita la solicitud de publicarlas a la Asamblea?

No. La Constitución autoriza a la Contraloría a fiscalizar todo gasto del gobierno. No entiendo por qué no lo hace.

¿Son confiables las auditorías de la Contraloría?

La parte técnica sí. El problema es cuando llegan arriba y las “matizan”.

¿Para qué sirve el control interno de Contraloría en las entidades?

Para poco, porque al final priman las decisiones políticas.

¿Puede no haber irregularidades en una planilla que se llame ‘cashback’?

No. Ese nombre define lo que hacen con ella. Es un exabrupto que una planilla se llame así. Inaceptable.

¿Cuál es la diferencia entre la ‘cashback’ de la Asamblea y las otras planillas 172 del resto del Estado?

La mayoría tiene servicios profesionales y asesorías que no se justifican.

Dobles salarios. ¿Cómo arreglar eso?

Voluntad y condenas por peculado.

¿Ve eso pasando con esta Corte?

No. Tienen un manejo muy político.

Contraloría pagará sin inspeccionar las obras, solo con el visto bueno de la entidad contratante. Su opinión.

Viola el mandato de la entidad. “Emergencia” no es excusa para evadir controles de fiscalización. Se presta para discrecionalidad y malos manejos. Peligroso.

A eso se suma el contrato de auditores externos. Si Contraloría no ejercerá el control previo, y el posterior lo hará otro, ¿para qué tenemos Contraloría?

La Contraloría no puede ni debería rehuir a su mandato constitucional. Podría incluso ser demandada por negligencia.

¿Qué pasará si los auditores externos determinan un sobrecosto, y Contraloría dice que todo está bien?

¿Qué pasa? Nos perdemos en el MP.

¿Qué valor tiene la auditoría externa, si carece de legitimidad para juicios?

Ninguna. Perderemos tiempo y recursos. Y habrá que ver si se atreven a denunciar anomalías. Se juegan su prestigio...

Por el virus, ¿se justifica arrancar obras y contratos sin refrendo?

No. La emergencia no puede ser excusa para no ser transparentes desde el inicio.

¿Hay excusa para que al personal médico no se le pague a tiempo?

No hay ninguna excusa válida.

¿Para qué más no hay excusa válida?

Para la corrupción que estamos viendo. Eso de urgencia notoria es en muchos casos negligencia notoria.

Contrato de imagen por $49 mil para la Contraloría. ¿Usted por qué no hubiera contratado eso?

No hay contrato de imagen que pueda revertir las acciones. El mejor contrato de imagen es hacerlo bien.

Humbert, Solís, Bianchini, Weeden, Romero, Vallarino… ¿Con cuáles se queda?

Con los tres últimos. Dentro de todo trataron de ejercer su rol.

¿Hace cuántos gobiernos no tenemos Contraloría?

Esto comenzó a deteriorarse con Martinelli, cuando puso a su empleada ahí.

¿Qué le pasó a Humbert?

En el sector privado tú mandas; en gobierno te vuelves una ficha más del juego.

Y a Solís, ¿qué le pasó?

Compromisos con los que lo eligieron.

¿Esperaba algo distinto de él?

No, la verdad es que no.

El rol de Cortizo en la pandemia.

Esta pandemia le puso en sus manos la oportunidad de ser un estadista, pero él decidió administrar esto políticamente.

Presidencia, ¿cuál ha sido su rol?

Ha opacado las funciones de otras entidades. Concentra mucho poder y eso es muy peligroso.

¿Por qué Carrizo tiene tanto poder?

No tengo idea, pero nueve salidas de altos funcionarios en 17 meses, más de la mitad atribuidas a él, revela mucho.

¿Quién manda en este país?

En la Asamblea, parece que el poder anda por la región occidental del país. En el Ejecutivo, el presidente. Al menos según la Constitución…

¿Qué hubiera parado usted si fuera el contralor ahora?

El hospital modular. Desde su inicio se violaron los principios de transparencia y las normas de contratación pública.

Solís llamó a consulta pública a ver si lo refrendaba o no. ¿Eso existe en la ley?

Eso no existe en ningún lado.

La respuesta de Solís a varios cuestionamientos ha sido ‘no he pagado’ o ‘no he refrendado’. ¿Válido?

No. Desde el inicio de la contratación hay que cumplir con la norma. Pagar es solo la última etapa del proceso.

Familiares de diputados en puestos claves en la Contraloría. ¿Estrategia, favores o no hay mejores talentos?

Responde más a favores. Eso desmoraliza a los funcionarios con carrera.

¿Qué consecuencias tiene hoy que no tengamos un censo actualizado?

En 2010 tuvo fallas importantes, y en 2020 no se hizo. Están tomando decisiones sobre proyecciones, no realidades.

¿Para qué ha contratado tanta deuda el gobierno?

Para pagar la planilla, que han aumentado. Eso es injustificable, igual que el alquiler de camionetas, la creación de corregimientos, gastos de imagen, remodelaciones... No tiene justificación.

¿Qué no imaginó que sería tan grave con este gobierno?

La corrupción, opacidad, privilegios e impunidad… Promesas que oiremos otra vez en 2024, con los mismos candidatos.

¿Ve en ese escenario a Martinelli?

Si no lo inhabilitan, sí. Y eso sí es grave.

RM: ¿realizando las metas de quién?

Eso es una vergüenza nacional.

La entidad que más le preocupa.

El MP y la Corte. La justicia es la base de la paz en una sociedad, y aquí estamos sembrando las bases para una sociedad ingobernable que no cree en nadie.

Hay cada vez más razones para protestar. ¿Qué pasa que nada pasa?

Las personas están sumergidas en sus problemas. Hasta que, hastiados del despilfarro y la corrupción, tomemos consciencia de que el problema es de todos y dejemos de pagar impuestos. No hay gobierno que resista eso. No hay que salir a la calle a arriesgarnos: la desobediencia civil va a hacer el cambio en este país.

Reducción de salario a funcionarios. ¿Por qué cree que nunca se dio?

No hubo voluntad política.

El mayor problema del Seguro Social.

Su viabilidad financiera.

Del Ministerio de Educación.

No responde a las exigencias del país.

De la Asamblea.

La calidad humana de los diputados. No hay valores ni consciencia.

De la Corte Suprema.

No tiene credibilidad ni es eficiente.

Del Ministerio de Seguridad.

Si no se reestructura, vamos a tener un país como México y Brasil: inviable. Aquí pasa droga como Pedro por su casa. El de la DEA no vino a decirle feliz día de la madre a la esposa del procurador…

Y, ¿del aumento de su presupuesto?

¿Cuánto va al aumento del salario de los comisionados y cuánto va al entrenamiento de las unidades y la tecnología? Esa es la pregunta importante.

Comisión de Presupuesto. ¿Qué tan cierto es que el que no resbala cae?

Parece que el dicho es verdad.

¿Cómo se justifica que los diputados puedan exonerar de impuestos un carro cada dos años?

Cero justificación. Igual que la gasolina o chofer, celular y franquicia postal. Esos privilegios deben eliminarse.

Usted estuvo encima del caso del asesinato de los cinco jóvenes de La Chorrera. Su opinión de la rebaja de condena de Ventura Cevallos.

Injustificable y manda un mensaje terrible de impunidad y corrupción.

El diálogo ‘Cerrando brechas’. ¿Confía o está escéptico?

Escéptico. Sin confianza y transparencia, no cerrará brechas. Las abrirá más.

$1 millón en promover ese diálogo. ¿Se justifica?

No. Y en pandemia menos.

¿Quién defiende a los ciudadanos?

¿La Defensoría? Ja, ja. Nadie.

¿Por qué los casos judiciales avanzan más en otros países?

Porque aquí hay que taparse uno al otro, y priman los intereses de los imputados y las astucias de los abogados… en nombre del debido proceso.

¿Odebrecht o el país? ¿Quién ganará?

Odebrecht. Nada ni nadie les impedirá buscar la línea 3 del Metro, porque no ha habido voluntad para pasar una ley que excluya a las empresas corruptas de licitaciones. Y como ellos tienen experiencia en cómo conseguir contratos aquí…

Odebrecht mintió en la cifra de las coimas, no ha pagado su multa, todavía tiene contratos y quiere tener más. ¿Cómo se come eso?

Se come porque en tres gobiernos, con los tres partidos más importantes, han sido los favoritos. Aún hay muchas empresas que no licitan en países corruptos porque no están dispuestas a coimear.

¿Existe alguien que done sin esperar nada a cambio?

Muy difícil.

Contratos a allegados y donantes. Su mensaje a esos empresarios.

El dinero que viene por la oscuridad se ve en las tinieblas. Eso se termina cuando haya transparencia en las licitaciones y se deje de otorgar de a dedo los contratos.

¿Qué explicación le deben los partidos al país?

Que nos expliquen por qué somos un país pobre con tantas riquezas, y por qué reina la impunidad y la corrupción. No hay excusa, de ninguno.