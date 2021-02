La vida secreta de los Martinelli Linares en cárcel de Guatemala

CORRUPCIÓN

El sitio de noticias digital de Guatemala relato.gt publicó el pasado 12 de febrero un artículo que tituló “De sexo, licor y privilegios, así es la vida de los Martinelli en la cárcel de Guatemala”. Su autor –Carlos Enrique Castañedas Boer– indica que la base militar Mariscal Zavala, donde están detenidos en espera de extradición a Estados Unidos los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, encierra secretos de una vida de privilegios entre los presos que se encuentran allí.

El artículo afirma que “el portón [de entrada a la base militar] está cerrado, no para que evitar que se vayan [los detenidos], es más para que la gente no vea lo que allí pasa” y que existe un “sector de personalidades” al que se llega tras recorrer un camimo de 500 metros dentro de la base, y cuya “exuberante vegetación sirve para esconder de los ojos públicos cómo vive la realeza criminal de Guatemala y junto a ellos, los dos hijos del ex presidente panameño, Ricardo Martinelli”.

La publicación sostiene que la población de la cárcel –unos 250 detenidos– goza de privilegios, por lo que esta cárcel es conocida como VIP, aunque, otras fuentes guatemaltecas consultadas por este medio precisan que los privilegiados son 16.

Como es sabido, los hermanos Martinelli Linares llevan detenidos en esta cárcel unos siete meses, y desde allí libran una batalla legal para evitar su extradición por presuntos delitos relacionados con el caso Odebrecht en Estados Unidos.

relato.gt afirma que “desde su llegada al centro de detención, los hermanos Martinelli han gozado de los [mismos] privilegios que el ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusado de millonarios fraudes al Estado de Guatemala”. A su vez, sostiene que, “desde la llegada de Pérez Molina, una pequeña casa en un sector aislado del penal se ha convertido en el hogar de una mano de funcionarios públicos que desafían a la justicia y al propio sistema carcelario del país”.

El autor del artículo señala que en la cárcel se puede comprar hasta la ubicación donde prefieren estar los reclusos, para lo cual deben hacer un pago único de $45 mil, “pero para dos extranjeros, como lo son los hermanos Martinelli, la vaca se ordeña mensualmente. Ellos (los Martinelli) tienen que pagar unos US$50 mil mensuales para codearse con la realeza criminal de Guatemala”, asegura un personero del Sistema Penitenciario (SP), citado por relato.gt.

Diversas fuentes consultadas por este medio indicaron que hay disgusto entre los detenidos de alto perfil de la base militar, ya que desde que los hermanos Martinelli Linares llegaron, su lujoso estilo de vida ha llamado la atención de medios de comunicación de Guatemala, que ahora indagan sobre cómo viven en esa cárcel.

Las fuentes dijeron que los detenidos guatemaltecos que cuentan con contactos en el Gobierno del país chapín, ejercerían presión para que los panameños sean trasladados o bien darle mayor rapidez al trámite de extradición, a fin de mantener sus comodidades en prisión fuera de la atención mediática.

Hace un mes, la agencia española EFE hizo un reportaje de la base miliar, cuyo primer párrafo señalaba lo siguiente: “El cuartel militar Mariscal Zavala se ha convertido en la última década en la prisión vip de Guatemala, en resguardo de la élite presidiaria del país como el expresidente Otto Pérez Molina, el futbolista internacional Marco Pappa o los hermanos panameños Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares”.

Pagos

Según relato.gt, los encargados del Sistema Penitenciario (SP) reciben pagos por permitir “los caprichos y gustos extravagantes de los adinerados detenidos”. La publicación también hace referencia a que los hermanos Martinelli Linares han cultivado una relación estrecha con el que fue secretario privado del expresidente guatemalteco Álvaro Colom, Gustavo Alejos, acusado de cinco casos de corrupción.

relato.gt cuenta que esta relación “les ha redituado múltiples beneficios” a los hermanos Martinelli Linares, ya que Alejos “es el mandamás del área exclusiva de El Zavala y ha acogido a los hermanos Martinelli bajo su protección. Hoy los dos hermanos, gozan de los beneficios que trae una amistad con el hombre fuerte del penal”.

El sitio digital pudo percatarse in situ de cómo en la entrada de la base militar hay personas “que llegan con bolsas de supermercado, motoristas de Uber Eats y hieleras que ingresan al penal. Y es aquí donde los guardias ganan, pues hacerle llegar las encomiendas a los detenidos del VIP tiene un costo”.

“Algunos [reclusos] piden comida a restaurantes de carne asada, mariscos o comida italiana y hasta licores, en el caso de los hermanos Martinelli, la dieta es variada, pero en la mayoría de los días esta es de afuera del lugar”, asegura un guardia entrevistado por relato.gt.

A ello se le suman las visitas de cualquier persona, por las cuales también se paga, incluidas, visitas de mujeres –de apariencia exótica y con ropas ajustadas– que se les puede ver en el portón de la base, “a la espera de ser ingresadas”, describió relato.gt.

Las visitas de las mujeres “se les llama el servicio de nenas”. Los guardias, según la publicación, les cobran $14 por dejarlas entrar a trabajar y, “de acuerdo con los guardias, estas trabajadoras del sexo pueden atender hasta unos 5 servicios al día…”.

Y no es todo. Los que pueden pagar, también tendrían acceso a internet, cable, cafetería, gimnasio y hasta una iglesia, en tanto que los viernes se celebra una reunión, que “es un despilfarro de licor, sexo y música”, a pesar de que ese día las visitas familiares están prohibidas, según anuncia un cartel fuera de la base militar.

Pero el licor impera en el área selecta del penal, afirma relato.gt. “Los meros cabezones piden prostitutas a los centros nocturnos más caros del país y los licores no faltan para amenizar la fiesta, específicamente en el área de VIP, donde están los Martinelli”, cita el portal a un guardia de la base militar.

El reportaje termina diciendo que “aunque el gobierno de los Estados Unidos haya acusado formalmente a los hermanos Martinelli y solicitado su extradición de Guatemala, lo cierto es que los retoños del ex presidente canalero, seguro prefieren que la rumba siga en El Zavala y no que se interrumpa en el norte”.