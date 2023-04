‘La yuca de mi sancocho sería Varela. El ñame, Martinelli. Y la presa, el pueblo’: Pedro Masoliver

Pedro Masoliver se enfrenta al Knockout sin pelos en la lengua y con los ingredientes clave de su cocina: un punto de sal, otro de pimienta y leal a su acidez catalana, un buen par de tomatazos.

Hágales un menú a los presos del ‘hit parade’.

Muy cargado de carbohidratos, para que el cerebro les funcione a tope y declaren todo lo que hicieron.

¿Cuánto duraría usted en huelga de hambre?

45 minutos. Yo vivo pensando en comer.

¿Qué piensa de esa gente que vive a dieta?

Pobres. No saben lo que se pierden. Vivir sacrificando gustos es un martirio.

¿Existe alguna manera rica de comer lechuga?

Como acompañante o entrada, pasa. Como plato principal, no way.

¿Cómo ve un españolete ácido como usted, la situación política criolla?

A punto de explotar, como el cava. Mi único miedo es que se convierta en un circo, porque los medios van más rápido que la ley.

De por sí es amargado: ¿quién lo amarga más?

El ladrón, el corrupto. Me cabr... igual los de ahora que los de antes, y los de antes de ellos, y los que vendrán. Yo no pago impuestos para hacer más rico a otros.

Lo mejor de Panamá.

La gente. Siempre hay el HP de turno, pero en general son amables.

Los políticos más insípidos.

En este gobierno todos son unos huevos sin sal. No hay ninguno con salidas… con Martinelli al menos la pasábamos genial con las salvajadas.

Tres políticos admirables a nivel intelectual.

Arnulfo Escalona padre, Blandón hijo y Ana Matilde.

Tres que le caen bien.

Miguel Antonio Bernal, José Muñoz y Juan Jované. Y Rubén Blades: habla como maleante, pero tiene cerebro de Nobel.

Los mejores dientes.

José Raúl Mulino, come bien y buco; Agustín Sellhorn, pide fino, y Roberto Roy: come poco, pero bien.

¿De los panameñistas quién come bien?

Esos no están muy acostumbrados a comer fino. Son de arroz con poroto y carne.

¿A quién no sentaría en su restaurante?

En mi restaurante todos son bienvenidos. En mi mesa, a los chabacanos y vulgares. Para eso ya estoy yo.

¿Quién tiene cara de que no fríe un huevo?

Aris de Icaza. Lo conozco y sé que no lo fríe. Y Tito Afú, que no le llega a la estufa.

El personaje más importante al que le cocinó.

Del que más orgulloso me siento es de Andrés Pastrana con su gabinete. Primero era John Travolta, pero cuando le conté a mi papá me dijo: ¿a ese mari… de mie…?

¿Otros personajes?

García Márquez, Paco de Lucía, Vargas Llosa, Mel Gibson…

Lo más excéntrico que le ha pedido un cliente.

John Travolta quería todo crudo. Pero en general, por mi carácter simpático nadie me pide esas cosas. Saben que la mandada seráépica.

¿Por qué ahora sí sirve papas fritas si antes se negaba a servirlas?

Son de segunda. Cuando me las pedían les decía que el motorista no pasaba por acá. Las empecé a servir porque entendí que un restaurante no es escuela para enseñar a comer sino un negocio.

¿Qué le molesta más que los clientes que le echan ketchup a la comida?

Ostia... eso me humilla. Los intransigentes: si quedó salado dame una segunda oportunidad, soy humano. No te pares y te vayas.

¿Qué hubiera cocinado para la última cena?

Pasta. Helado. Pan.

¿Quién le sorprende lo bien que cocina sin ser chef?

Mi mamá. Hace una langosta a la cardenal…

Una idea culinaria para los pobres que están hartos del arroz con porotos.

Arroz con garbanzos es más sano. Y cambiar el pollo por conejo. Si lo crías, pare más y crece más rápido.

Lo que más le molesta cuando come en la calle.

Que no me atiendan. O que el baño esté cochino.

¿Qué lo hace no dar propina?

Siempre la doy, porque el salonero no tiene ni la mitad de culpa de lo que pasa.

Un buen restaurante en el interior.

Palo alto.

Recomiéndeme cinco restaurantes fuera del suyo.

La Trona, Maito, Azafrán, La Vinoteca y Lung Fung, pero los baños me cabr…

El mejor restaurante precio – calidad si mi presupuesto es limitado.

A Banda, o El Nuevo dinastía, en El Dorado. Los mexicanos en general son buenos bonitos y baratos.

El mejor de sushi.

El Ginger, de Waldorf.

De pizza.

Ciao bella pizza.

Comida libanesa.

Beirut.

Comida panameña.

El mejor sancocho, Bingo 90... no tiene nombre. Carimañolas, Rimith. Desayunos, Rincón Tableño.

Uno sobrevalorado.

Las terrazas del Trump. La mejor ubicación del planeta, buen tráfico... y comida que no da la talla.

¿Por qué diría que su restaurante es el mejor?

No diría eso. Yo compito conmigo para ser el escogido por el cliente, no el mejor.

Ahora que anda de gira, ¿qué destino culinario le recomienda a Martinelli?

La costa mediterránea.

¿Qué les hacen a los clientes aparte de escupirles el plato si molestan mucho?

Yo no lo hago, pero he visto echar bicarbonato para que dé diarrea, sal al café... y a los que piden la comida hirviendo, recalentar el plato para que si lo agarran y se quemen.

¿Cómo le llamaría al guacho de la política panameña en su menú?

Sálvese quien pueda.

¿Quién sería la yuca de su sancocho?

Varela.

El ñame.

Martinelli.

¿Y la presa?

El pueblo.

¿Ver noticieros le da o le quita hambre?

Quita hambre y da coraje. Fueron muy brutos...

Hágame un menú ideal para ver los noticieros.

Un poquito de agua con Alka Seltzer... o limón con miel y Seco Herrerano bien caliente para bajar la fiebre.

Un plato similar a la personalidad de Martinelli.

Un pastel de bodas. No se parte.

A la de Varela.

Una comida congelada. Hasta que no se descongele no sabemos qué va a pasar.

A la de Martín.

Trucha. Un pescado de agua dulce que tiene menos sabor que de agua salada.

A la de Mireya.

Huevos de codorniz. Chiquito, delicado…

A la del Toro.

Chuletón grande y fuerte.

¿El panameño da propina o es duro?

Sí respeta el 10%. Pero le molesta que sea obligatorio.

Hay cada vez más opciones, sí, pero…¿tenemos cocina de primer mundo?

Sí. Ahora sí.

¿Si fuera kosher qué le haría más ojitos, los mariscos o el cerdo?

Los mariscos.

¿Se le gana más a las bebidas o a los postres?

A los postres. Dame harina y agua y me haré rico.

El tipo de restaurante que más ganancias deja.

Pasta y pizza.

Verduras o practicantes. Más crudos llegan...

Los practicantes. Hacen salsas sofisticadas sin saber filetear un pollo.

¿La cocina es moda?

Ha recuperado el lugar que nunca tuvo. Decían que los cocineros eran maric… o borrachos y ahora todo el mundo quiere ser cocinero.

Para los permisos de sus restaurantes, ¿le han pedido coima?

Para el primero, Mayín Correa pidió una ayuda de $500 supuestamente para comprar algo para el corregimiento. No la pagamos.

¿Y le dio el permiso por haber sido socio de César Pereira Burgos, quien lo trajo a usted a Panamá?

Más o menos.

¿Hace negocios con el gobierno?

No, siempre me ha ido mal. Es difícil: se necesita mucho cash flow porque demoran demasiado en pagar.

¿Algún político se ha ido debiéndole plata?

La alcaldía de Navarro. Tenía cuentas por pagar por $2 mil 800. No las pagó y Bosco Vallarino tampoco.

¿Cuánto vale abrir un restaurante de calidad?

De $500 mil a $1 millón sin la propiedad.

Tiene fama de ogro con sus empleados. ¿Lo es?

Soy peor con los clientes.

El chef más creído.

Los que no tienen restaurante.

¿Qué no le gusta pese a haber tratado mil veces?

Los sesos.

No es tan fácil...

Asar una carne.

Tres trucos.

No ponerle sal hasta que esté cocida, sartén al rojo y no lavar la carne antes.

¿Qué tipo de restaurantes faltan en Panamá?

Honrados. Que te cobren lo que pides y la calidad que pagas. Cada vez son menos.

PERFIL

Chef catalán, amante de la buena vida y la buena mesa. Cocina desde 1981 y llegó a Panamá en 1991; aquí ha tenido tres hijos. Regentó Café Balear y Can Masoliver y ahora está al mando de 54 East, en el Hotel Grace.