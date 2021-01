Médicos protestan porque no se les vacunará por ahora

PANDEMIA

El segundo día de vacunación contra la Covid-19 arrancó con el envío de mil 956 dosis al interior del país y quejas por parte de médicos que no aparecen en las listas de vacunación, a pesar de que atienden a pacientes con el nuevo coronavirus.

Ante las denuncias de posible selectividad en este proceso, la Asociación de Médicos Residentes e Internos de la Caja de Seguro Social (CSS) manifestó que han trabajado en el frente de batalla desde que inició la pandemia y forman parte del personal de salud con mayor exposición al virus.

Anette Alberda, médico residente del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, subrayó que internos y residentes son personal valioso que en 10 meses de pandemia ha representado a la CSS en el primer frente de batalla, y pese a eso no fueron considerados para recibir la esperada vacuna.

Guillermo Baily, director médico del Hospital Nacional, y José Terán, director del Hospital San Fernando, confirmaron que su personal que atiende a pacientes con el SARS-CoV-2 en cuartos de urgencia y unidades de cuidados intensivos no recibirá la vacuna en esta primera remesa de dosis.

“Y lo peor ha sido la aplicación de vacunas a personal que no cumple con la premisa de estar en primera línea frente al Covid. Esto da asco”, cuestionó Terán.

La CSS dijo ayer, en su cuenta de Twitter, que los funcionarios que aceptaron o acepten ser vacunados sin estar dentro del grupo prioritario serán destituidos.

Quienes son funcionarios públicos y aceptaron o acepten ser vacunados sin formar parte del grupo de trabajadores de UCI, UCRE y no mantienen contacto directo con pacientes en salas COVID, serán destituidos de inmediato. La vida de los panameños no permite el juega vivo de nadie. — CSSPanama (@CSSPanama) January 21, 2021

Sobre la polémica, Itzel Hewitt, coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud, subrayó ayer que es responsabilidad de cada director médico de hospital garantizar que se cumplan los lineamientos y que la vacuna llegue a las personas que atienden a paciente con el virus.

El Ministerio de Salud informó ayer que a unas 3 mil 319 personas se les aplicó la primera dosis, en dos días de vacunación, de un total de 4 mil 926 que hasta el momento ha despachado el Programa Ampliado de Inmunización en todo el país.

Denuncias y dudas rodean vacunación contra la Covid-19

Los primeros días del proceso de vacunación contra la Covid-19 se han caracterizado por denuncias y descontento del personal de salud, sobre todo, médicos intensivistas e internos que esperaban recibir la vacuna.

Ayer, la Asociación de Médicos Residentes e Internos de la Caja de Seguro Social (CSS) expresó su preocupación sobre la jornada de vacunación, en la que no todos los médicos residentes e internos del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid recibirán la vacuna en la primera etapa.

En este centro hospitalario, cerca del 80% de los pacientes padece el virus, lo que implica que la mayor parte de su personal de salud realiza atenciones relacionadas con la Covid-19.

En su momento, el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, subrayó que en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid se habilitaron 10 puestos de vacunación para inmunizar a cerca de mil profesionales de la salud, entre ellos, médicos, enfermeras y otros que atienden a los pacientes con coronavirus, así como trabajadores manuales vinculados a las zonas Covid-19.

Ante las denuncias de selectividad en este proceso de colocación de vacunas, los médicos consideran que han trabajado en el frente de batalla contra la Covid-19 desde que se declaró la pandemia, en marzo de 2020, y forman parte del personal con mayor exposición al virus, ya que hacen jornadas laborales de hasta 36 horas seguidas, con múltiples pagos pendientes y hasta adquiriendo su propio equipo de protección personal.

Anette Alberda, médico residente del Complejo Hospitalario, subrayó que internos y residentes son personal valioso, que en 10 meses de pandemia ha estado en el primer frente de batalla.

Según Alberda, hay muchos médicos dentro de la entidad que, pese a que atienden pacientes con la Covid-19, no han tenido acceso a la vacuna y esperan recibirla en los próximos días, porque son el personal que hace turnos continuos.

“Aquí, muchos de nosotros hemos tenido la Covid-19, hemos quedado intubados y muy expuestos, porque estamos en la salas de hospitalización con los adultos mayores, jóvenes y todos los pacientes que nos necesitan. No aparece para vacunación la lista de médicos residentes e internos, y esperamos que la dirección médica solucione eso pronto”, acotó.

Todavía ayer había incertidumbre en este grupo, porque habían dirigido una nota al director médico del Complejo Hospitalario, José Croston, con todas sus peticiones, pero minutos antes, por razones que aún se desconocen, el funcionario presentó su renuncia a la institución.

Croston fue cuestionado por varios funcionarios de la CSS porque firmó un memorándum en el que prohibió las vacaciones; sin embargo, él viajó junto a su familia a Hawái.

Más quejas

Dentro del equipo de médicos del Complejo Hospitalario que reaccionó ayer se encontraba Roxana Giménez, quien manifestó que ellos fueron contratados exclusivamente para atender a pacientes con el nuevo coronavirus, y desconocen cuándo recibirán la vacuna.

“Este hospital es completamente Covid-19 y no se nos ha tomado en cuenta para la vacunación, lo que nos parece una falta de respeto para con nosotros, ya que a cada rato nos piden apoyo y, cuando deben apoyarnos a nosotros, no lo han hecho”, añadió.

Según Giménez, les pidieron una lista de los médicos generales que están en la primera línea de batalla contra el virus y que aún no han sido vacunados, pero ahora tienen la duda de a quién dirigir la información, si el director médico del Complejo Hospitalario presentó la renuncia.

“Ante esto todo indica que quedaremos para el segundo bloque de dosis, pero no nos parece porque estamos en la primera línea de batalla. Cuando se van los médicos a las 3:00 p.m., quedamos nosotros con los pacientes, exponiendo nuestra salud y la de nuestros familiares”, puntualizó la doctora.

Antes que los médicos del Complejo Hospitalario expresaran su malestar, ya lo habían hecho los miembros de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas (Aspami). El gremio expresó su preocupación por la distribución y la aplicación de las vacunas, al señalar que el proceso de aplicación de las mismas ha estado lleno de irregularidades y, además, ha incluido a personal que no ha estado en contacto directo con los pacientes contagiados.

Para la asociación, esa acción resulta desalentadora y frustrante para el personal médico y de apoyo que sí atiende a los pacientes con el virus. Además, en un comunicado firmado por su presidente, Eduardo Prado, se enfatizó que ellos han recibido información de que en los hospitales privados no recibirán dosis del primer lote de la vacuna de Pfizer/BioNTech, que se recibió en la madrugada del 20 de enero.

Hospitales privados

Este medio contactó a Guillermo Baily, director médico del Hospital Nacional, y a José Terán, director del hospital San Fernando. Ambos confirmaron que recibieron comunicación por parte del Minsa, en la que se les informó que su personal en cuartos de urgencia y unidades de cuidados intensivos no recibirá la vacuna en esta primera remesa de dosis.

De acuerdo con Terán, la comunicación que recibieron es que los hospitales privados no estarían incluidos en este primer despacho de vacunas. “Y lo peor ha sido la aplicación de vacunas a personal que no cumple con la premisa de estar en primera línea frente al Covid. Esto da asco”, dijo el especialista.

Baily sostuvo que más allá de que se haya ignorado al personal de salud del sector privado, el tema de fondo es que con esta acción no se considera a estos profesionales como un actor importante en esta lucha, a pesar del aporte que hacen a diario al sistema de salud en la atención de pacientes contagiados con el virus.

“No nos parece justo esto”, se lamentó Baily.

Sobre este tema, algunos especialistas del sector privado se pronunciaron en sus redes sociales. El cardiólogo Daniel Pichel expresó: “Yo no soy médico de primera fila. Pero resulta que en esta ronda no van a vacunar a nadie de hospitales privados. Debe ser que los intensivistas, neumólogos, enfermeras y auxiliares de las salas Covid privadas, no se contagian, no se enferman, no se complican, y no se mueren...”

La respuesta

Frente a este escenario de malestar, Itzel Hewitt, coordinadora General del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud, manifestó que suministraron los lineamientos de a quién se debía aplicar la dosis, y que cada director médico y enfermera jefe de cada hospital debía monitorear el proceso de vacunación.

“Estas debían aplicarse a personal de salud en unidades de cuidados intensivos, cuartos de urgencia y salas Covid-19”, manifestó.

En palabras de Hewitt, como la empresa farmacéutica redujo el primer embarque de 40 mil dosis a 12 mil 840, tuvieron que dejar para la segunda remesa a varios profesionales de la salud.

Además de los hospitales privados, quedaron por fuera los profesionales de otros hospitales públicos, como el Hospital del Niño y el Instituto Oncológico Nacional.

En la mañana de ayer también se pronunció Alex González, director de Servicios Médicos y Prestaciones de la CSS, quien dijo que en el primer día de vacunación en el Complejo Hospitalario se inmunizó a 70 personas.

De acuerdo con González, se le puso la vacuna a la directora de la CSS en Panamá Oeste, Herminia Mariscal, porque ella también atiende a pacientes en el cuarto de urgencias. Además, reconoció que se vacunó a una secretaria que labora en la Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales, pero explicó que esa funcionaria labora con médicos que atienden a pacientes con el nuevo coronavirus.

Ante la petición de grupos médicos sobre publicar la lista de los vacunados, mencionó que por temas de confidencialidad del paciente tendría que consultar con la Dirección de Legal de la CSS, antes de suministrar el nombre de los vacunados.

El Ministerio de Salud envió ayer más de mil 300 dosis a provincias como Colón. Herrera, Los Santos, Coclé, Darién y Bocas del Toro, y siguió con el proceso de vacunación en hospitales de la provincia de Panamá, como el San Miguel Arcángel y el Hospital Santo Tomás, donde habrán jornadas hasta el sábado.

Por ejemplo, a la provincia de Herrera se enviaron la mañana de este jueves 360 dosis de la vacuna, mientras que en Colón se recibieron 102 dosis. A Bocas del Toro llegaron 318 dosis; a Coclé, 210; a Los Santos, 294, y a Darién, 96.