VíA RáPIDA

DEUDA. La Universidad de Panamá (UP) informó que recibió del Gobierno $40 millones como pago a la deuda de $109 millones que tiene la empresa Tocumen, S.A. por la compra de la granja agropecuaria para la ampliación de la terminal aérea. La UP, mediante una nota de prensa, indicó que con este aporte se han cancelado $50 millones. El secretario general de la UP, Miguel Ángel Candanedo, dijo que el primer pago de $10 millones se dio en noviembre pasado luego de dos años de espera.