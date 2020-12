Personal de salud cubano entra en escena ante pandemia

PANDEMIA

La madrugada de ayer aterrizó en el país el avión de Cubana de Aviación que trajo al grupo de 220 médicos de Cuba que ayudarán al personal sanitario panameño en el combate contra la Covid-19. Fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), entre ellos, Nadja Porcell, directora de Salud.

Forman parte del Contingente Internacional de Médicos especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, Henry Reeve. Precisamente, el pasado martes 23 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial 29183-B la resolución del Consejo de Gabinete número 101, del 17 de diciembre, en la que se autoriza al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, a suscribir el convenio de cooperación con Cuba para este servicio.

Según el documento, el acuerdo es por tres meses prorrogables y tiene un costo de $591 mil 197 por mes. En Cuba, los médicos fueron despedidos por las principales autoridades y por el embajador de Panamá en esa nación, Reinaldo Rivera.

“Nuestros profesionales son formados para valorar con especial sensibilidad la vida de los pacientes, sin inmiscuirse en asuntos de política interna de ninguno de los países donde prestan sus servicios”, aseguró Santiago Badía, secretario general del Sindicato de la Salud, al momento de despedirlos, según narró el diario Granma.

El diario explicó que 30 mil trabajadores de la salud han laborado en 66 países y otros 470 mil están listos para partir a donde se les necesite.

Se trata de la segunda vez que un contingente de médicos cubanos trabaja oficialmente en Panamá. En el gobierno del perredista Martín Torrijos (2004-2009) se desarrolló la Operación Milagro, que ofrecía cirugías oftalmológicas gratuitas.

Renuncia y debate

El arribo del personal de salud extranjero generó diversas opiniones entre gremios y autoridades médicas. De hecho, a unas cuantas horas de la llegada de los médicos cubanos, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, anunciaba su renuncia al Consejo Consultivo de Salud.

Como se recordará, el Consejo Consultivo está integrado por exministros de Salud, catedráticos y especialistas en salud pública, que asesoran al Minsa.

En ese contexto, Mendoza envió ayer una nota al ministro Sucre, en la que señaló que no está de acuerdo con la “inercia política, el predominio de los intereses económicos y la falta de liderazgo que están conduciendo al fallecimiento de centenares de panameños y al contagio de miles de nuestros compatriotas con la infección viral”.

“He sido consistente en mi posición de que no se debe permitir el ejercicio de la medicina a ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes de la República. A lo largo de décadas, hemos establecido mecanismos legales y académicos que permiten garantizar los conocimientos y las competencias de los profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de cuidar la vida de los istmeños. Para mí no es posible aceptar que un daño colateral de la pandemia viral sea la ignorancia y la destrucción de esos mecanismos”, planteó el catedrático.

Además, mencionó en su escrito que a lo largo de este año de pandemia han trabajado en la Facultad de Medicina, en la Comisión Nacional de Docencia Médica, en el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina y en el Consejo Técnico de Salud, logrando el ingreso de 400 médicos internos a los hospitales nacionales y preparando el inicio de labores de más de 100 médicos generales en enero y 200 médicos residentes a partir del 1 de febrero 2021, todos escogidos de acuerdo con las leyes nacionales.

No obstante, a diferencia de Mendoza, el coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), Domingo Moreno, manifestó que actualmente el país no cuenta con el recurso humano suficiente para atender a la población de positivos con la Covid-19.

Uno de los puntos planteados por Moreno es que en Panamá apenas hay unos 24 médicos intensivistas, una especialidad de las más demandadas en la pandemia.

“Yo sería partidario de que no traigamos personal médico foráneo en una situación normal, pero el país está viviendo una emergencia. Este asunto no tiene que ver con ideología o egoísmo, sino que requerimos el apoyo de estos colegas”, puntualizó el dirigente médico.

El especialista solicitó al Gobierno que cumpla con el pago de salarios adeudados a médicos y enfermeras que han trabajado en esta crisis sanitaria y que dote al personal de salud de equipos de protección personal necesario para evitar contagios.

Por su parte, Carmelo Wong, presidente de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás, dijo que corresponderá a las diferentes sociedades médicas y al Consejo Técnico de Salud revisar las hojas de vida de estos profesionales de la salud, de manera que sea personal idóneo.

“Mi principal preocupación, por salvaguardar la salud de la población panameña, es que todos debemos saber si esos colegas son idóneos o no”, acotó Wong.

En tanto, Nuvia Batista, presidenta de la Asociación de Medicina Interna, subrayó que han insistido en que la pandemia se debe vencer en las comunidades y no en los hospitales. “Traer a más médicos quiere decir que vamos a seguir llenando nuestros hospitales de pacientes Covid-19, cuando la real batalla debe llevarse a las comunidades”, aportó.

Por su parte, Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud, dijo que los médicos que llegaron son especialistas en cuidados intensivos y cardiólogos, así como enfermeras con experiencia en intensivos y trastornos respiratorios.

Sobre la idoneidad del personal, indicó que el Minsa, a través del Consejo Técnico de Salud, está revisando a cada uno de estos profesionales, que serán enviados al Seguro Social, Hospital Santo Tomás y otras instalaciones hospitalarias de Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.

(Con información de Eliana Morales).