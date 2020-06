Salud explora opciones para liberar hospitales

COVID-19

El escenario se torna complejo por el aumento de casos y muertes causadas por la Covid-19. Los hospitales están a su máxima capacidad y, según las proyecciones, en julio próximo el sistema de salud se saturaría.

Esto lo saben las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Caja de Seguro Social (CSS), las cuales buscan desahogar varias de estas instalaciones hospitalarias, para que solo lleguen allí los pacientes más graves.

Enrique Lau Cortés, director de la CSS, dijo que están preparando el Centro de Formación y Recreación de la entidad en Las Cumbres, para albergar allí a unos 90 o 100 pacientes. En este corregimiento también acondicionan un hotel que les ofrecieron para colocar a cerca de 100 pacientes más.

Asimismo, están considerando utilizar los centros de convenciones de Amador y Atlapa, y una comisión está evaluando un área en la Ciudad de la Salud, en la que se podría acomodar más camas.

“Si tenemos una crisis, tenemos que considerar todo”, acotó Lau, quien ayer se reunió con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz. Lo mismo hizo con Julio Sandoval y Reynaldo Chandler, quienes asesoran al Minsa en el tema.

Sandoval expresó que los hospitales públicos y privados están por alcanzar el 100% de su capacidad instalada. Por ejemplo, tras el aumento de los casos, al Complejo han ingresado cinco pacientes por día a la unidad de cuidados intensivos.

La encrucijada de más camas para pacientes

Desde que comenzaron a aumentar los casos de la Covid-19 en el país, en promedio han ingresado 5 pacientes por día a la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS).

Así lo informó David Villalobos, jefe de la UCI de esa instalación, quien añadió que actualmente están en la tarea de habilitar más camas de intensivos para hacer frente a la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

Villalobos destacó que son más de 80 las personas que le están haciendo frente a esta pandemia y se encuentran reclutando más para atender las camas que se están habilitando. “Debemos tomar en cuenta que la formación de este personal toma tiempo si lo comparamos con la cantidad de personas que ingresan diariamente a las UCI”, explicó el médico.

En palabras de Villalobos, las personas deben entender que las camas de intensivos no son la solución al problema, ya que estas se utilizan cuando todas las otras opciones de atención hospitalaria fracasan.

Además, recordó a la población que una fiesta no tiene por qué costarle la vida a las personas, el sufrimiento a la familia y menos a la sociedad. “Un rato de ocio mal utilizado puede significar la estancia en intensivos, cosa que no es placentera, ya que esto no es un spa ni un hotel, y lo más seguro es que no la va a pasar bien. Por ello, es necesario seguir las medidas de las autoridades de salud”, remarcó el especialista.

El exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y exsecretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Jorge Motta, sostuvo que el escenario en las UCI ya es inquietante, porque hay un límite de capacidad no solo de camas y equipo, sino también del personal que maneja a estos pacientes. “Las camas y los equipos usualmente no se fatigan, pero los seres humanos sí”, manifestó

Los informes de situación de la enfermedad Covid-19 del Ministerio de Salud (Minsa) muestran cómo en junio ha ido en aumento el número de pacientes, tanto en salas de hospitalización como en UCI. El incremento es de 125.7%, ya que el 1 de junio había 383 pacientes hospitalizados, y el pasado viernes la cifra se elevó hasta 862. (Ver tabla).

Hace unas semanas se informó que para el 30 de junio se prevé –de no detenerse la transmisión de la Covid-19– que hayan 1,337 hospitalizaciones en sala y 334 en UCI.

La mayoría de los casos se reporta en la provincia de Panamá, por lo que los principales centros –Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Irma de Lourdes Tzanetatos y Hospital Integrado San Miguel Arcángel– trabajan al límite.

Esta realidad la vive Reynaldo Chandler, neumólogo y asesor del Minsa, quien señaló que lo ideal es que un internista observe a 10 pacientes por día, pero con el drástico aumento de contagiados de las últimas semanas, en su caso personal le toca atender diariamente hasta 24 pacientes.

“No es una situación nada fácil para el personal sanitario en cuanto a la atención y la capacidad hospitalaria. Es una realidad que se replica en los principales hospitales”, argumentó.

La demanda

Esta semana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un informe sobre la situación en Panamá, el cual coincidió con lo plateado sobre el tema por Villalobos y Motta.

El documento indica que los casos que se hospitalizan, tanto en sala general como en UCI, muestran una “tendencia al aumento” por encima de 540 en sala y de 120 en UCI en la última semana.

También planteó que las medidas de aislamiento temprano de la población en los primeros 11 días después del anuncio del primer contagio en el país (el 9 de marzo pasado), han tenido el efecto esperado de no provocar un colapso del sistema.

“Al 23 de junio de 2020, a nivel nacional se tiene una ocupación del 58% de las camas de hospitalización en sala, del 67% del total de camas UCI y semi UCI y del 43% de los ventiladores”, detalla el documento de OPS.

Pese a que todo indica que aún hay capacidad hospitalaria, el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, precisa que cuando esas estadísticas se miran en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, donde se atiende la mayor cantidad de casos, la capacidad se estrecha mucho más. Usó como ejemplo el Complejo Hospitalario, donde solamente tienen 20 camas de UCI disponibles, actualmente.

Lau informó que se reunió ayer con Chandler y Julio Sandoval, médicos asesores del Minsa, para evaluar el tema de la capacidad hospitalaria. Horas después también lo hizo con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y la ministra consejera Eyra Ruiz.

“Si tenemos una crisis, tenemos que considerar todo”, subrayó el funcionario, quien detalló que ante el crecimiento de los contagios y la posible saturación del sistema sanitario, están peparando el Centro de Formación y Recreación de la entidad en Las Cumbres para recibir unos 90 ó 100 pacientes. En este corregimiento también acondicionan un hotel.

Asi mismo, están considerando los centros de convenciones Amador y Atlapa, y una comisión se encuentra evaluando un área dentro de la Ciudad de la Salud, en la que se pueden habilitar más camas.

Para Sandoval, quien a diario recorre las UCI de los principales hospitales de la provincia de Panamá, debe considerarse adecuar los centros de convenciones, ya que los hospitales públicos y privados están por llegar al 100% de su capacidad.

Como respaldo, considera que debe ampliarse la red de hoteles hospitales, la cual abarca actualmente 9, y definió el complejo escenario actual de la siguiente manera: “estamos al máximo”.