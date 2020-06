Servicio de vacunación, afectado por la pandemia

La Organización Mundial de la Salud advierte de que hay 129 países cuyos servicios de inmunización ha sido afectados por el tema de la pandemia de la Covid-19 .

De hecho, se estima que es probable que la situación afecte a unos 80 millones de niños menores de 1 año en el mundo.

En Panamá, las autoridades de Salud instan a los padres de familia a llevar a sus niños a vacunar y así prevenir males como la rubeola, el sarampión, la influenza, entre otras.

Entre el 12 de abril y el 16 de mayo se vacunaron contra la influenza en el país 74,151 niños menores de 1 año.

Pandemia lentifica la vacunación de niños

Las consecuencias de la pandemia de Covid-19 –originada por el virus emergente SARS-CoV-2– en la salud pública son inéditas, y también se pueden prolongar en el tiempo con el incremento de enfermedades ya controladas, como la rubeola, la fiebre amarilla, la poliomielitis y el sarampión.

Al número de contagiados y muertes se suman las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que más de 110 millones de personas -la mayoría, niños y niñas- están en riesgo de padecer enfermedades en el futuro por la suspensión de la vacunación.

De hecho, la OMS, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Alianza de Vacunas (Gavi) y la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización precisaron la semana pasada que con servicios de inmunización que se han visto obstaculizados es probable que se afecten unos 80 millones de niños menores de 1 año en varias naciones.

La coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa), Iztel de Hewitt, manifestó estar consciente de que los padres de familia no están llevando a sus niños a vacunarse, incluso contra la influenza, por miedo a contagiarse por la Covid-19.

De Hewitt realizó un llamado a las madres para que se acerquen a las instalaciones más cercanas a vacunar a sus niños.

Un informe del PAI muestra que desde que se comenzó a aplicar la vacuna de influenza -del 12 de abril al 16 de mayo pasado- se han inmunizado un total de 74,151 niños menores de un año y 73,952 mayores de 1 año.

El total de niños vacunados (148,103) representa un 17.1% de las 865,562 vacunas aplicadas en ese mismo periodo entre el Minsa y la Caja de Seguro Social.

El informe del PAI denota que este año se han inmunizado contra la influenza más personas que el año pasado, cuando se aplicaron 474,658 vacunas en el mismo periodo.

Esquema de vacunación

El sistema de salud pública ofrece 23 vacunas que protegen contra más de 30 enfermedades, y la OMS señala que Panamá tiene uno de los mejores esquemas de vacunación en la región de las Américas, desde la creación del PAI en 1978.

El epidemiólogo del Centro de Investigación y Vacunación (Cevaxin) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Rodrigo DeAntonio, manifestó que es importante asegurar que las coberturas vacunales no decaigan por miedo a que los niños se infecten por la Covid-19, ya que si esto pasa puede haber un incremento en enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la difteria, que si bien no están erradicadas, no suponen una carga importante en América Latina.

Según información publicada por la OMS, alrededor de 129 países han reportado interrupciones, de moderadas a graves, en los servicios de inmunización entre marzo y abril de 2020, debido a la pandemia, ya sea por miedo de los padres a que sus hijos contraigan la Covid-19, por falta de personal médico, por restricciones de movimiento, entre otras razones.

DeAntonio, quien también forma parte del equipo que asesora al Minsa en el tema del nuevo coronavirus, sostuvo que para sortear esta situación las autoridades de salud han definido guías para mantener los servicios de inmunización en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Recordó a la población que la vacunación es una de las intervenciones sanitarias más efectivas para proteger a los niños contra enfermedades graves que están en proceso de eliminación y erradicación pero que aún existen (por ejemplo, poliomielitis, sarampión, pertussis o tosferina, etc) y que, en ocasiones, pueden generar discapacidades o, inclusive, la muerte.

“Los niños menores de un año son más vulnerables a contraer enfermedades y por eso deben recibir las vacunas según el calendario de vacunación recomendado por los países”, añadió.

Además, el PAI de Panamá es de los más completos a nivel mundial ya que protege contra 15 enfermedades a los niños menores de 2 años, concluyó DeAntonio.

(Con información de Urania Cecilia Molina)