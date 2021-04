TRIO DE EXES. Rafael Carvajal, el exasesor del exprocurador Eduardo Ulloa –y ferviente defensor del expresidente Ricardo Martinelli– ya no está en la Procuraduría. Se supo que después de la renuncia de su jefe y amigo, el procurador encargado, Javier Caraballo, le pidió poner su cargo a disposición del Despacho Superior, a lo que Carvajal respondió con una incapacidad de 10 días. A su retorno, lo esperaba su carta de destitución. Estrellitas para Caraballo. Uno menos.

‘AU REVOIR’. Por lo visto, la mansión de Coral Gables no fue el único inmueble que el loco vendió en Estados Unidos. Igual suerte habría corrido el apartamento en el Edificio Atlantis. ¿Será que el extraditado no tiene pensada otra gira mundial (por Estados Unidos) para revindicar su nombre y denunciar la persecución política? Por lo pronto, sabemos que ni Estados Unidos ni España están en sus planes de viajes cercanos.

SECRETO. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anuncia y licita obra por aquí y obra por allá, pero de la construcción del cuarto puente sobre el Canal ni una sola palabra coherente. ¿Qué será lo que se esconde detrás de este proyecto, que el Ministerio de Obras Públicas guarda tan sigilosamente?

INCONGRUENCIA. Según la gente de Proteger y Servir, se incautaron de “23 cajas con 580 paquetes con presunta sustancias ilícitas, en un puerto de Cristóbal, provincia de Colón. Los mismos eran procedentes de Ecuador y tenía como destino Bulgaria”. Tanto que pelea el diputado perredista Jairo Bolota Salazar, pero cuando pasan cosas como estas, no dice, no ve y no oye nada. ¿Conveniencia?

ADIVINANZA. Extranjeros protestaron el fin de semana por el anteproyecto de ley que busca derogar el decreto por medio del cual se les concede residencia en el país, luego de vencidos sus carnets temporales de migración. El beneficio fue otorgado en el gobierno de Juan Carlos Varela y ahora una diputada busca eliminarlo. No hace falta ser un genio para saber quién es la promotora. Y después dice que no es xenofóbica.