EN LA CASA DE NORIEGA. La Alcaldía de Panamá ha dejado un anuncio de notificación de sanción al “propietario, representante legal o administrador del inmueble”–es decir, el MEF– para que en 15 días calendario limpie el terreno o si no lo hará la Alcaldía y tendrá que reembolsar inmediatamente al Tesoro Municipal los costos. La Alcaldía regañando al Gobierno...

ERRORES EN LOS NOMBRES. El Estado debe buscar mejores asesores para el manejo del lenguaje en las instituciones, porque se están cometiendo errores en letreros de las obras nuevas, como en la cinta costera y el nuevo lugar para las comidas “Sabores del Chorrillo”. El Chorrillo se llama El Chorrillo, como La Chorrera; lo correcto es “Sabores de El Chorrillo”. Igual pasa en la estación del Metro que pone “Ingenio”. Lo correcto es “Estación El Ingenio”. No me alcanza el espacio para más, pero lo mismo pasa en las cédulas: los funcionarios del Tribunal Electoral escriben sin tildes los nombres que las llevan, como María, por ejemplo.

CASO DE LAS ESCUCHAS: ¿QUERELLANTES O VÍCTIMAS?Algunos se quejan ahora de que no son parte del proceso y por lo tanto no pueden enterarse de lo que pasa en la audiencia. No entiendo por qué no se registraron a tiempo dentro del período que dieron para poder participar. Si no se constituyeron ni como querellante ni como víctima, ¿por qué se quejan?

FALTA DE ESPACIO.La audiencia de Alejandro Garuz, Gustavo Pérez y otros se suspendió porque supuestamente se necesitaba el salón para celebrar una audiencia de homicidio. Por eso la justicia anda como anda.

SUEÑO. La comparecencia del ministro Rodolfo Aguilera ayer en la Asamblea se convirtió en el mejor somnífero para los diputados, que luego de que el titular de Seguridad hablara por casi dos horas de seguido tumbaron la sesión. Estaba tan aburrida la disertación que ni Zulay Rodríguez se pronunció esta vez.