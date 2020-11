‘Voy a seguir regalando, con mi plata y la del gobierno’: Raúl Pineda

KNOCKOUT

¿Cuántas personas tiene usted nombradas en la planilla 172?

Como 63 personas.

¿En qué trabaja tanta gente?

En las comisiones y departamentos…

¿Cuántos trabajan en su circuito?

36.

De 2014 a 2019 usted, se gastó $2 millones 639 mil en planillas y contratos. Y, ¿ahora?

No tengo idea cuánto va por ahora.

Como vicepresidente de Presupuesto, ¿qué beneficios tiene?

Pedí dos nombramientos y sugiero obras para mi circuito.

Usted dice que antes, la 172 era igual que ahora. Porque antes nos robaban, ¿está bien seguir haciéndolo?

Nunca ha estado mal. Ha sido malinterpretada.

¿Por qué no publican las funciones?

No sé. Podríamos publicarlo.

Es lo que se les viene pidiendo...

No es fácil poner funciones en papel...

Asesor, chofer… ¿Qué es lo difícil?

Organizarlo con posiciones reales.

O sea, las posiciones no son reales.

No lo son.

¿Qué porcentaje de los funcionarios diría usted que van a trabajar?

Yo diría que 90%.

¿Por qué la enfiló contra Gabriel Silva, en vez de enfrentar el argumento?

Yo no he visto que él devuelva el salario de los días que no va a trabajar…

Usted, ¿sí lo hace?

No ir al pleno no significa no trabajar…

$22.8 millones más para pagar planillas de la Asamblea, en medio de una pandemia. ¿Cómo defender eso?

Así trabaja el Estado. Contratamos gente, pero no estaba la plata.

Lo pasaron a escondidas y el video desapareció. Usted dirigió esa sesión.

Fueron problemas de señal. Pregúntale al de Comunicación, que todavía no me dice qué pasó. Y yo pedí el video y me lo dieron. No sé cómo desapareció después.

¿Cómo se justifica tener que aumentar 48% su presupuesto en 2021? Tienen más que el Gorgas y Senacyt juntos.

Yo no estaba ese día. Lo voy a revisar.

¿Para qué, si ya lo aprobaron?

Tranquilidad... y para darte el desglose.

¿Cómo se justifica ese presupuesto nacional 6.6% mayor, cuando estaremos 3% más abajo?

No se justifica.

Entonces, ¿por qué lo aprobó?

Por no rechazarlo.

Usted dijo que lo aprobó porque confía en Alexander. ¿Se lo leyó, al menos?

Me leí parte. Pero confío.

Usted propuso subir el presupuesto de la Presidencia para así ‘fortalecer la capacidad de resolver’. ¿Lambonería?

Ja, ja. Ese es mi presidente.

Según usted, Cortizo no impone en la Asamblea. ¿Quién sí lo hace?

Hay coordinadores del Ejecutivo. Alex Hepburn, el vice de Presidencia...

El independiente más independiente.

El único es Juan Diego.

Raúl Fernández, ¿es PRD?

Lo que se ve no se pregunta.

Y, ¿el resto?

Silva y Broce son dependientes de Movin. Y Bejarano ni sé quién es.

Pulimiento de vidrios y remodelación de oficinas. ¿Qué tiene de prioritario?

No es prioridad.

¿Se siente cómodo con Gerardo Solís?

Es bastante objetivo.

Usted le reclamó a los ministros que no salen a defender al presidente. ¿Desde cuándo eso es tarea de un ministro?

Sí es parte de sus tareas. Muchos ministros no creen ni siquiera en lo que hacen.

¿A cuáles cambiaría usted?

Al canciller, ¿qué hace? Al de Turismo. Y a un montón de viceministros.

Usted defiende a Carrizo. ¿A cambio de qué? ¿Sal quiere ese ‘huevito’?

Toca defenderlo.

Internas del PRD. ¿Él gana o no?

Gana.

¿Presidencia no lo contrató a usted?

A una empresa de un amigo de mi hijo, pero es un contrato chiquito.

¿Y esa sociedad no era suya?

Yo se la vendí…

¿Y los contratos de la propia Asamblea y del municipio de San Miguelito?

Fue a esa empresa también.

Una empresa en la que figuraban sus dos hijos, su socio y un empleado suyo le vendió al IMA 10 mil botellas de agua a 80 centavos. Un convenio marco del IMA establece el precio en 13 centavos.

Al final no se las compraron.

Usted criticó los contratos directos del IMA. Los de la Asamblea son todos directos. ¿Por qué ahí no dice nada?

No sabía eso.

En el IMA trabaja su nuera. Su hijo (becado del Ifarhu), en el Mida. Su sobrino, que pedía ‘likes’, en el Miviot. Y su cuñado es el alcalde de San Miguelito. ¿A quién más tiene por ahí?

Tengo a un montón de nombrados. Amigos, recomendados, gente que me ayudó en la campaña… ¿Eso es malo? Y mi sobrino sigue pidiendo likes, pero lo hace por fuera.

¿Es cierto que el director del IMA será destituido y que en la terna para reemplazarlo está el diputado Motta?

Eso dicen...

¿Cómo justifica tener jugadores de sus dos equipos de fútbol emplanillados?

Son gente que trabaja.

Su colega Alejandro Castillero dice que se repartieron 50 instituciones. ¿Cuál le tocó a usted?

Estoy esperando la mía. Me la merezco.

Dejó de criticar a Copa y patrocinaron su equipo... ¿Opiniones a sueldo?

Asumieron su responsabilidad social.

Su relación con Panama Ports es...

Yo no. Son otros diputados...

¿Adames y Ayala, caliente o frío?

No me consta...

Usted dijo que iba a seguir regalando con su plata, la nuestra y la del gobierno. ¿No le dio ni pena decir eso?

No, claro que no. Fue un decir. Pero sí voy a seguir regalando, con mi plata y la del gobierno. Y con la de empresas.

¿Ya leyó el reglamento de la Asamblea y la Constitución, o aun ‘por pedazos’?

Sigo leyendo por pedazos.

Reglamento interno. ¿Para cuándo?

Pregúntale a Juan Diego quién es el que lo ayuda en eso... Yo.

Usted intentó exceptuar a la Asamblea de reportar sus nombramientos al MEF. ¿Por qué?

Estas planillas deben ser independientes. Si no, los ministros nos arrodillan.

Hoy es al revés. O, ¿ya no son la casa del jabonero ni hay ‘oficina de la tortura’?

Les decimos que qué hay para el circuito, y cosas así. Y sí, el que no cae, resbala.

¿Por qué tanta gente lo relaciona a usted con narcotráfico?

No sé, no es cierto.

¿Qué aprendió en la cárcel?

Prudencia y a escoger bien a mis amigos.

¿Como a Benicio Robinson?

Sí. De mis mejores amigos. Honesto.

¿En qué terminó el audio en el que usted ofrece supuesta droga?

En nada, eso fue montaje.

¿Por qué mataron a su asistente y le dispararon a su hermana?

Paso.

¿Por qué Martinelli fue al hospital y lo ayudó a pagar la cuenta?

No éramos amigos, pero por él y por Dios mi hermana está viva hoy.

Usted dijo que si fuera diputado del Parlacen juramentaría a los hermanos Martinelli Linares, y que los que se oponen están pagando algún favor. ¿Favor de ellos... o suyo a Martinelli?

No, yo pienso eso que dije...

¿Cuánto tuvo que ver Martinelli con la ley que le subía los impuestos al licor?

Mucho. Lo sancionó. Pero era justo.

¿Se mudaría a Realizando Metas?

No, yo soy PRD.

¿Quién salta primero, Bolota o Zulay?

Ja, ja. Paso.

Kathy Ramos lo acusó de la muerte de su esposo Juan Messina, y usted luego contrató al hijo y a la mamá. Explique.

La mamá, era para ayudarla hasta que se jubilara. Y el hijo es sano. ¿Por qué no?

¿Dónde están los pagos a su nombre de insumos de béisbol que no aparecen, y los $30 mil a su fundación?

Esos insumos se entregaron. Y los $30 mil, los inventó La Prensa. Pruébenlo.

La noticia plasmó información oficial.

La Asamblea dice que no les dio eso.

Y, ¿el tolete que usted le quitó a un policía para entrar a la Asamblea?

Lo tengo guardado de recuerdo.

Usted prestó sus placas y se usaron para mover drogas. ¿Por qué su nombre no aparece en el expediente?

Porque no tenía nada que ver. Las placas que encontraron eran falsificadas.

¿Qué opina del uso del periodo de incidencias para insultar ciudadanos?

No es correcto.

Y, ¿por qué no pide llamar al orden?

Lo haré…

Su relación con Zulay Rodríguez.

Pacto de no agresión.

¿Qué pasó entre ella y Adames el viernes pasado en la reunión del PRD?

Paso.

¿Ya sabe por qué no tiene visa de Estados Unidos?

No, ni me interesa.

¿Úrsula Kiener aun trabaja con usted?

No, ya no.

Usted es directivo de la Junta de Control de Juegos. ¿Por qué la coronita con los casinos? Son los únicos sin restricción de aforo...

No sabía…

¿Intentará conseguir la presidencia de Presupuesto el próximo año?

Sí. O de la Asamblea.

¿Tratará de reelegirse en 2024?

Sí. ¿Por qué no? Es democracia.