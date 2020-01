Grandes retos esperan a Chinchilla

[COSTA RICA]

El gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que entra en la recta final de su período de cuatro años, enfrentará duros retos y desafíos este año, cuando los vientos políticos con miras a los comicios de febrero de 2014 comiencen a soplar con fuerza en esta nación centroamericana.

Recuperar el rumbo del país, la credibilidad entre la población, y asumir un liderazgo que pareció escapársele de las manos en sus primeros dos años de administración son algunos de los principales retos de Chinchilla en los meses que se avecinan, según opinan expertos políticos.

El panorama no parece fácil para la mandataria, la primera mujer en llegar a la Presidencia en Costa Rica, quien asumió el poder el 8 de mayo de 2010. Las encuestas de opinión no son para nada generosas con el gobierno. En el país, según diversos sondeos, existe la sensación de que no hay timón ni rumbo claro. Por lo demás, la imagen del gobierno de Chinchilla, quien dejará el mando en mayo de 2014, sigue seriamente golpeada por el caso de una ruta fronteriza con Nicaragua y que la mandataria considera como uno de sus proyectos estratégicos, impulsado al calor de un diferendo limítrofe que enfrenta a Costa Rica con su vecino desde hace dos años.

La construcción de la ruta, de 160 kilómetros, que en gran parte corre en paralelo al fronterizo río San Juan, devino en un gran escándalo por supuesta corrupción en el que están salpicados algunos exfuncionarios estatales y empresarios privados. El proyecto pasó, en un abrir y cerrar de ojos, de ser la “estrella” a la piedra en el zapato en la administración de la mandataria.

Además, agrietó aun más las diferencias con Nicaragua, que interpuso una demanda a Costa Rica ante la Corte Internacional de la Haya por un supuesto “crimen contra la naturaleza” en la cuenca binacional del San Juan, que pertenece a la vecina nación, pero sobre el que el Estado costarricense tiene derechos de libre navegación con fines de comercio. El conflicto con Nicaragua, país al que Costa Rica acusa de haber invadido una pequeña porción de su territorio en octubre de 2010, y el caso de la trocha fronteriza son dos de los principales asuntos que han captado la atención del gobierno de Chinchilla. En el primer semestre de 2013 Chinchilla desempeñará la Secretaría pro-témpore del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), donde seguramente buscará asumir mayor liderazgo regional.

Su partido, el oficialista Liberación Nacional, se enfocará a una convención interna, prevista para el mes de abril, para designar a su candidato presidencial de cara a los comicios de 2014. La oposición, por su parte, también trata de concertar una alianza y en tiempos de vientos electorales, reforzará las baterías contra el gobierno. Con ese panorama, la mandataria tendrá que ingeniársela para cumplir las metas de su administración y tratar de levantar la alicaída imagen que evidencian los sondeos de opinión.