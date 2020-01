Al Maliki enfrenta protestas masivas

[IRAK]

Un año después de la retirada del ejército estadounidense de Irak, el primer ministro Nuri al Maliki está arrinconado contra la pared: sus socios de coalición le acusan de dirigir el país al estilo del dictador Saddam Hussein y los suníes llevan días protestando en las calles.

Manifestaciones en Mosul, calles bloqueadas en la provincia de Anbar y protestas masivas en Tikrit: dos años después de las primeras manifestaciones en Túnez que constituyeron el inicio de las revueltas políticas en el mundo árabe, parece como si la “Primavera Árabe” hubiera desembarcado con retraso en Irak.

Casi todos los partidos que integran la coalición de gobierno critican el estilo de liderazgo autoritario e ineficiente del primer ministro chií, Nuri al Maliki. Y casi 10 años después del derrocamiento de Saddam Hussein por el ejército estadounidense, Irak se enfrenta a una difícil situación: alto desempleo, cortes de electricidad, infiltración de terroristas en las filas de seguridad y la corrupción al menos tan extendida como en los tiempos del régimen del dictador.

Pese a todo, estas protestas poco tiene que ver con las convulsiones en otros países árabes: el influyente clérigo chiíe Muktada al Sadr llamó esta semana a una “primavera iraquí”, pero el líder del movimiento Sadr está solo en esa posición, pues hasta ahora son casi exclusivamente los suníes los que organizaron las protestas contra el Gobierno.

Los miembros de la minoría suní que ocuparon posiciones clave en el Estado y el sistema económico del país bajo el régimen de Saddam se sienten perjudicados en el reparto de cargos estatales. Además, denuncian que las fuerzas de seguridad los tienen bajo una sospecha general, debido a los ataques que perpetran terroristas de Al Qaeda, también suníes. Por ese motivo, entre las principales exigencias de los manifestantes, que protestan desde Navidad, está la supresión del párrafo cuarto de la ley antiterrorista, que determina castigos para todo iraquí sospechoso de incitar la violencia entre los distintos grupos religiosos o étnicos, ya sea con dinero o con discursos incitadores.

Esas acusaciones no caen del cielo, también el pasado octubre un informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irak señaló que los “ciudadanos iraquíes siguen sufriendo detenciones arbitrarias y arrestos”. Y no solo los suníes denuncian la influencia del Gobierno en decisiones de la justicia. Sin embargo, a una revolución al estilo de la Libia no aspiran ni los manifestantes ni sus aliados políticos.

Tampoco Hamid Fadhl, politólogo de la Universidad de Bagdad, cree en una “Primavera Árabe”. Desde su punto de vista, los manifestantes representan solo sus propios intereses. El hecho de que en las acciones de protesta en la provincia de Anbar aparecieran recientemente fotos de Saddam Hussein y la bandera de Arabia Saudí es para ellos prueba de que se trata de un movimiento orientado al pasado.