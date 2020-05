¿Qué ha cambiado en India?

Hoy se cumplen 100 días desde la brutal violación que sufrió en un autobús una joven india por parte de seis hombres. Trece días después de que estos la dejaran sangrando en una cuneta, murió a consecuencia de las graves heridas. Su caso conmocionó el país, y la joven se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual y los derechos de la mujer.

Algo ha cambiado en India en estos 100 días: se han creado teléfonos de emergencia para mujeres, hay más agentes patrullando por las noches en Nueva Delhi y más controles de coches en las vías. Se han acelerado los procesos por violación y el Parlamento está a punto de aprobar condenas más duras para los agresores, entre ellas la pena de muerte.

Sin embargo, durante el debate sobre la ley antiviolaciones en la Cámara baja quedó claro lo poco sensibilizados que siguen estando los diputados sobre el tema. “¿Quién de nosotros no ha rondado a una mujer?”, dijo Sharad Yadav en su discurso sobre la legislación relativa al acoso. Los diputados se rieron entre dientes, señalan los medios. Y es que según Yadav, todo el mundo sabe que hay que perseguir unas cuantas veces al objeto de deseo hasta que reacciona.

Para el opositor Bhola Singh, el creciente número de violaciones se debe a la influencia de las culturas occidentales, informan los medios. Añadió que naturalmente, en las familias no se trata igual a hombres y mujeres: “Cuando nace una niña, no se aplaude. La gente sigue considerándolo mala suerte”. Así, no sorprende que el Parlamento solo contemple algunas de las exigencias que reclaman los defensores de los derechos de la mujer, señala Kavita Krishnan, de la asociación AIPWA. Por ejemplo, sigue sin castigarse la violación en el matrimonio, y a menudo, policías y soldados tampoco tienen nada que temer.

Lo cierto es que en India parece haber una mayor sensibilización sobre los derechos de la mujer. “La mentalidad ha cambiado”, opina Om Prasad, de la asociación de estudiantes AISA. También hombres jóvenes como él han salido a las calles para protestar contra las violaciones, portando carteles contra la violencia sexual.

Que esto no se da por sentado en una ciudad como Nueva Delhi queda claro en una encuesta del diario Times of India. Según el sondeo, para el 86% de los hombres preguntados no está bien que las mujeres vayan con amigas a bares y discotecas. Más de uno de cada cinco (un 22%) opina que pueden vestirse como quieran y casi la mitad (un 46%) cree que las mujeres no deberían trabajar por las noches. Con todo, la situación de la mujer es cada vez más visible, opina la escritora Urvashi Butalia. Hoy en día, hay mujeres que trabajan en hoteles, tiendas, restaurantes y empresas informáticas, y a través de la televisión y sus teléfonos celulares, se puede ver cómo es el mundo fuera de las fronteras de cada país. “El cambio se está produciendo tan rápido, que la sociedad apenas puede asimilarlo y en todas partes hay una enorme confusión, mientras el país lucha entre el peso de la tradición y las promesas de la modernidad”, dijo.