Culmina carrera universitaria

El pasado 20 de mayo, en Bentley University, Waltham, Massachussets, en la ceremonia de graduación Centenial Class of 2017, recibió su título de Bachelor of Science in Management la señorita Lurlyne Marie Sanmartín Chavarría, al haber concluido de manera exitosa su formación universitaria, por lo que toda su familia y en especial sus padres, Dr. Juan B. Sanmartín Jr.y Lurlyne Chavarría de Sanmartín, están muy orgullosos y le desean grandes logros y éxitos en su vida profesional.