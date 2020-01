El pasado mes de febrero, el Dr. Juan B. Sanmartín Jr. participó en la ciudad de New Orleans, Estados Unidos, en el taller práctico denominado “Injerto Óseo del Alvéolo para Colocación de Implante”, impartido por el Dr. John Russo dentro del Congreso sobre Cómo Evitar Complicaciones en los Implantes Dentales, organizado por el International Congress of Oral Implantologists (ICOI), con 25 horas de duración. Además, el congreso reunió a los maestros de la odontología mundial, quienes impartieron docencia teórico-práctica sobre las últimas técnicas en reconstrucción de rebordes alveolares para la colocación de implantes dentales y su rehabilitación protésica. El Dr. Sanmartín es máster en Implantes Dentales del International Congress of Oral Implantologists y ejerce la odontología integral avanzada en la Clínica Dental Sanmartín, a quien felicitan por el entrenamiento avanzado en técnicas de última generación que permiten la adecuación del reborde alveolar para la colocación de implantes dentales.