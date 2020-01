Oteima, en International Visitor Leadership

Durante el pasado mes de marzo y parte de abril, la licenciada Edilma Guerra representó a Panamá en el International Visitor Leadership Program of ‘100,000 Strong in the Americas: Expanding Hemispheric in Higher Education’, auspiciado por la Embajada de Estados Unidos. En dicha participación, la Licda. Guerra tuvo la oportunidad e interactuar con otros países como Ecuador, Argentina, Isla Roatán, México, Bolivia y Honduras.