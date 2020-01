VíA RáPIDA

AMENAZA. Los abogados de Irving Azoff, uno de los principales mánagers musicales del mundo, han amenazado a YouTube con una demanda de mil millones de dólares si no elimina de su web los videos de sus representados, como Pharrell Williams y John Lennon. Son 20 mil temas gestionados por Global Music Rights de Irving Azoff, de casi el 40% de sus clientes de los que YouTube no tiene licencia de reproducción, según The Hollywood Reporter.