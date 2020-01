Aerosmith se despedirá

CON GIRA EN EUROPA

El grupo estadounidense de rock Aerosmith, que ha actuado junto por unos 45 años, se embarcará en una gira europea de “despedida” en 2017, dijo.

Ganadora de varios premios y con frecuencia llamada “Los chicos malos de Boston” en referencia a la ciudad donde se formó en 1970, la banda es conocida por éxitos como Back in the Saddle, Walk This Way y Crazy.

El grupo está formado por el cantante Steven Tyler, los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford, el baterista Joey Kramer y el bajista Tom Hamilton.

“Aerosmith volverá del otro lado del Atlántico con uno de los mayores espectáculos del rock jamás vistos, y sin dudas será el evento obligatorio de ver en 2017 cuando se embarque en esta, su gira de “despedida”, diciendo Aero-VederciBaby!”, dijo el grupo.

En un video publicado como un segmento de noticias en la cuenta en Twitter de la banda, Tyler y Perry anunciaron la gira europea. El cantante preguntó “¿Son ciertos los rumores de que esto será su último hurra?” y Perry respondió “Quién diablos sabe”. La gira comenzará en Tel Aviv el 17 de mayo y seguirá a través de Georgia, Rusia; Alemania y el resto de Europa hasta principios de julio.