Antonio Banderas gana premio platino de honor

GALARDÓN. En vísperas de recoger el Premio Platino de Honor en reconocimiento a su dilatada trayectoria de 35 años en el cine y en un año marcado por los galardones a su carrera, Antonio Banderas asegura: “aún no he hecho aquello por lo que se me recordará”.

“Tengo todavía mucha ilusión para seguir trabajando”, afirmó el actor, quien cree que es su “obligación y deber” como artista tener ese planteamiento, que le acompañará probablemente hasta el día que se muera. Dijo que tiene muchos proyectos en marcha.