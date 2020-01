Banda Herberto López en Disneyland

Hoy miércoles, la banda de música Herberto López, del colegio José Daniel Crespo de Chitré, representará a Panamá en el tradicional Desfile de las Rosas, evento que se realiza desde 1890 en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El 125 Rose Parade “Dreams Come True” ocurrirá en Pasadena, a 13 kilómetros de Los Ángeles, y dará comienzo a las 8:00 a.m. hora local, 11:00 a.m. de Panamá.

Se considera por muchos el desfile que captura la mayor atención de los estadounidenses, y no por menos es transmitido en directo por la televisión norteamericana e internacional.

El colectivo del José Daniel Crespo participará en la posición número 74 de los 46 carruajes, 21 bandas y 18 unidades ecuestres.

El director de la banda de música del colegio José Daniel Crespo, Irving Rodríguez, informó a este diario que han tenido una jornada maratónica de presentaciones previas a su actividad principal, aunque advirtió que los muchachos hicieron un alto para poder afianzar la ejecución de los instrumentos a través de una práctica intensa.

Este convivio y práctica se llevó a cabo ayer en el Veterans Memorial Community Regional Park a las 9:00 a.m. hora local, 12:00 p.m. hora de Panamá, según detalló Rodríguez.

Antes del momento cero, la banda tuvo tres días consecutivos de actividades.

Por ejemplo, ayer fue una de las tres bandas invitadas que participaron en el Christmas Fantasy Parade, celebrado en Disneyland Park de Los Ángeles.

Este grupo de artistas nacionales no solo ofrece su talento rítmico, sino que las jóvenes lucieron el traje típico panameño y los chicos mostraron la vestimenta de los diablicos limpios.

En el Christmas Fantasy Parade participan los personajes favoritos de Disneyland Park y que congrega a miles de familias, así como a turistas de todo el mundo.