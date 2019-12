Dilemas bioéticos

En Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos apoya un proyecto de “Ley sobre Muerte Digna de Pacientes en Estado Terminal” que se analiza en la Asamblea Legislativa y que busca legalizar la eutanasia pasiva en ese país, aunque con algunas modificaciones al texto, según reportan las agencias de noticias. A diferencia de la eutanasia activa, en la cual el médico le da medicamentos al paciente para terminar con su vida cuando tiene una enfermedad incurable, la eutanasia pasiva implica el derecho del enfermo terminal a rechazar tratamientos o procedimientos que alarguen su vida.

En Bélgica, donde hace más de una década se legalizó la eutanasia activa, se están planteando nuevas controversias a raíz de un estudio que revela que casi la mitad de los enfermos psiquiátricos que piden una muerte asistida pueden recibirla. Los críticos argumentan que la asistencia a la muerte es contraria al principio de prevención del suicidio, elemental en el cuidado psiquiátrico. Además, según el estudio, aparte del sufrimiento que pueda tener el paciente, otro asunto polémico es la mayor esperanza de vida de los enfermos psiquiátricos respecto a los que tienen enfermedades incurables o terminales.

La compra y venta de tejido fetal para investigación genera controversia, así como la potencial selección de características deseadas en el feto. NYT Images En 2005 el caso de Terri Schiavo llegó hasta el congreso de EU y causó un gran debate sobre la eutanasia, la bioética, la tutela legal de los enfermos y los derechos civiles.

Estos son solo algunos ejemplos de cuestiones que son analizadas desde la óptica de la bioética, y que fueron mencionados durante el reciente Simposio de Bioética que se realizó en la Universidad de Panamá, organizado por la Senacyt y la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas.

En el campo médico, un tema interesante y muy polémico es el del que sería el primer trasplante de una cabeza humana de un cuerpo enfermo a otro de un donante. Eso es lo que aspira a hacer el neurocirujano italiano Sergio Canavero. El ruso Valery Spiridonov, de 30 años, enfermo de atrofia muscular espinal, es el voluntario para este experimento. Pero muchos consideran que es una aberración al estilo de Frankenstein, y otros plantean si es ético usar el cuerpo de un donante para ponerle otra cabeza, en un procedimiento tan complicado cuyo resultado solo se puede especular por ahora, en vez de usar los órganos, como el corazón, pulmones, riñones e hígado para salvar varias vidas.

Henriette Raventós, profesora e investigadora en el Centro de Biología Celular y Molecular y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, que participó en el simposio, explicó que la bioética es una rama nueva de la filosofía aplicada, que tiene diferentes corrientes, unas enfocadas más en la investigación o en los temas de salud y justicia distributiva, y otras a temas del ambiente. Hay quienes consideran que es la ética aplicada a todos los temas de la vida y la ciencia de cualquier organismo.

Como dijo Ricardo Tapia, investigador emérito en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha trabajado en neurociencias y en los últimos años en el tema de bioética, los dilemas éticos surgen por los adelantos en el conocimiento científico. “Sin los conocimientos que aporta la biología, de cómo funcionan los organismos, etc., no tendríamos el problema”. Y mencionó por ejemplo, la fertilización in vitro. “Antes de que se conociera cómo el óvulo es fecundado por el espermatozoide y qué sucede después, no se hubiera planteado si es ético o no la fertilización in vitro. La primera vez que se hizo en 1978, algunos científicos y médicos consideraron que era una barbaridad. Pero ha sido una técnica muy buena para tantas parejas infértiles. Con el tiempo, surgió otro dilema ético: los óvulos que se descartan”.

En su opinión, la bioética trata de reflexionar y estudiar asuntos para proponer soluciones. Pero, explica, conductas humanas que tienen que ver con la salud y la reproducción son reguladas por leyes y aunque quienes las crean aspiran a que los adelantos sean bien utilizados, pueden ser influidos por sus ideas y creencias personales. “Entonces esas leyes serán imperfectas y muchas veces atentan contra los derechos humanos de la población que no concuerda con sus dogmas. Por eso, para los científicos, deben considerarse siempre los conocimientos científicos antes de legislar”, plantea Tapia.

Aclara el investigador que una cosa es generar conocimiento y otra es qué se hace con él. El problema ético está en cómo las personas usan el saber, si es para el bienestar humano o para provocar mal o en su beneficio personal.

En esa línea, afirma Raventós, la bioética es un debate continuo donde se tratan de definir políticas públicas y regulaciones. El proceso de discusión va avanzando a medida que avanza la ciencia, por eso la bioética no puede quedarse fija.

“Siempre van a aparecer nuevos debates y conflictos”, señala. “Se puede escoger una respuesta correcta en un momento, pero con el tiempo se puede modificar”. En su opinión, como se comienza de la información o de evidencia que se va actualizando, choca con la religión, donde se parte de dogmas ya establecidos (de fe).

Para la docente costarricense, desde su campo, la salud, en Latinoamérica merece la pena discutirse temas como el acceso a la salud para todos. Sostiene que se debe hacer investigación para que cada país responda sus preguntas. “La información debe ser relevante para brindar las mejores estrategias, intervenciones y políticas de acuerdo con la realidad de cada país”.

Por otro lado, señala, cuando se habla de bioética a veces se tiende a hablar del individuo y sus derechos, pero, en ámbitos como el de la salud, hay que considerar que se trata de un producto social. “Los determinantes de la salud física y mental son el haber tenido un buen embarazo y una alimentación apropiada desde pequeño. Es un tema social cuya solución es política porque hay que invertir en ella. No podemos evitar discutir la bioética desde lo colectivo, aunque en general, la visión es desde el individuo”.

OTROS DATOS

OBJETOS DE POLÉMICA.

La toma de muestras biológicas y su manejo; el uso de anticonceptivos, el condón y de la ‘píldora del día siguiente’; las técnicas de reproducción asistida; el aborto; el uso de células madre embrionarias; la clonación; la selección de características de un feto; la donación de órganos y el final de vida son algunos asuntos que se analizan desde la bioética.