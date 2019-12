CIENCIA Y AMBIENTE

TECNOLOGÍA. Imagen del prototipo de vehículo aéreo no tripulado AS-DT01-E de Aerosense Inc., una sociedad conjunta entre Sony Mobile Communications Inc. y ZMP Inc. de Japón. Sony Corp. planea ofrecer servicios de drones comerciales a sectores como construcción, logística y agricultura a partir del primer semestre de 2016.