Esqueleto se vuelve frágil

Los esqueletos humanos se hicieron “mucho más ligeros y frágiles” con la aparición de la agricultura, que trajo asociada un estilo de vida más sedentario, según un estudio publicado ayer por la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences.

La reducción de la actividad física es la base de la degradación de la fuerza de los huesos humanos durante milenios, y es una tendencia que alcanza hoy “niveles peligrosos”, ya que la gente usa su cuerpo “mucho menos que en cualquier otro momento de la historia”, asegura la publicación.

Un estudio señala que mientras los humanos cazadores y recolectores de hace unos 7 mil años tenían huesos comparables en fuerza a los de los orangutanes actuales, los granjeros que vivieron en las mismas zonas 6 mil años después tenían huesos “significativamente más ligeros y frágiles”.

Los investigadores consideran así fundamentada la idea de que el ejercicio, más que la dieta, es la clave para prevenir un mayor riesgo de fractura ósea o problemas como la osteoporosis durante la vejez.