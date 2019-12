Fanes de Argentina quieren a Bieber

Cientos de seguidores del cantante canadiense Justin Bieber se manifestaron el sábado junto al céntrico Obelisco de Buenos Aires para pedir a un juez que retire los cargos pendientes contra el cantante y él pueda volver a presentarse en el país.

Los “Beliebers”—como se conoce a los seguidores del ícono musical adolescente—, en su mayoría mujeres, acudieron al Palacio de Justicia para solicitar a un juez que retire los cargos que pesan contra el cantante tras su última actuación en el país, y por los cuales Bieber anunció el lunes que evitaría Argentina en su próxima gira.

Bieber fue acusado de mandar a sus guardaespaldas a agredir a un fotógrafo en la salida de una discoteca durante su gira de 2013. El cantante ha pedido disculpas por el incidente.

“Si tiene corazón el juez, si tiene un poco de sangre, que saque la denuncia, que haya un acuerdo, porque no hay nada más importante para nosotras y para muchas personas más que hoy no están presentes, que Justin pueda venir acá a compartir su música con nosotras”, declaró Oriana Chodi, una “Belieber” de 16 años, a The Associated Press.

Portando pancartas con inscripciones como “Argentina necesita a Justin” o “Derecho a la música” o “Basta con Justin”, cientos de jóvenes congregados junto al emblemático Obelisco de la capital argentina gritaban consignas como “Belibers unidos jamás serán vencidos”.

El cantante publicó el lunes en su cuenta de Twitter: “Beliebers de Argentina nada me gustaría más que llevar allí mi #purposetour, pero hasta que la situación legal no cambie no puedo”.