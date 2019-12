Hayek se adentra en la política

La actriz mexicana Salma Hayek intervendrá en el drama político The Septembers of Shiraz, la historia de una familia judía envuelta en la Revolución Islámica en el Irán de 1981, informó The Hollywood Reporter.

Hayek estará acompañada en el reparto por Shohreh Aghdashloo, candidata al Oscar por House of Sand and Fog (2003). El filme lo dirigirá Wayne Blair (The Sapphires) y será una adaptación de la novela homónima de Dalia Sofer.

El proyecto lo producirá el intérprete Gerard Butler, quien contará con Alan Siegel y Heidi Jo Markel como socios.

Se trata de un thriller basado en hechos reales (Sofer tenía 10 años cuando su propia familia escapó de Irán), y se centra en la figura de un comerciante de joyas en prisión que lucha por reunirse con el resto de su familia para abandonar Teherán.

Se espera que el rodaje comience en abril.