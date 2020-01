‘El Hobbit’ encabeza taquilla

El capítulo final de Hobbit de Peter Jackson logró la mayor recaudación en los cines de Estados Unidos y Canadá, con una bolsa de 56.2 millones de dólares en su estreno de fin de semana y 90.6 millones desde el miércoles, según proyecciones de estudios difundidos el domingo.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies hizo su recorrido usual por los complejos de cine de varias salas y dominó las taquillas antes de la Navidad.

Aunque el estreno fue el más débil de las seis aventuras de J.R.R. Tolkien con Jackson, la cinta fue uno de los mayores estrenos de la temporada. En un distante segundo lugar en ingresos quedó Night at the Museum: Secret of the Tomb, también la última entrega de la serie correspondiente. La comedia de Fox captó 17.3 millones de dólares, muy lejos de los capítulos anteriores. Sony, que tuvo perjuicios por la cancelación de The Interview en medio de ataques en su contra de piratas cibernéticos, estrenó su otra opción de temporada. La nueva versión de Annie recaudó en su estreno 16.3 millones de dólares.

En cuarto lugar estuvo Exodus: Gods and Kings; en quinto, The Hunger Games: Mockingjay, Part 1; Wild quedó en sexto; Top Five, en séptimo; Big Hero 6, en octavo; Penguins of Madagascar, en noveno; y P.K., en décimo.