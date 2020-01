Hollywood y Obama

Hollywood acostumbra abrazar todo lo que sea nuevo y hace cuatro años trató a Barack Obama como un astro de cine en rápido ascenso, pero ahora la industria cinematográfica estadounidense no solo es menos efusiva, sino que varios de sus representantes critican abiertamente al mandatario.

Obama “es ´El único”, dijo hace cuatro años Oprah Winfrey, la celebridad más importante e influyente que lo apoyó. “(Obama es) el mejor candidato que haya conocido”, manifestó George Clooney. Halle Berry afirmó que ella sería capaz de recoger “vasitos de papel del piso para que pase (Obama)”. El vocalista de Black Eyed Peas, will.i.am, aportó su famoso video Yes We Can.

Hoy, con el inicio de un año electoral, es evidente un cambio de ánimo en Hollywood, aunque se mantiene demócrata, preponderantemente.

Ahora hay menos efusividad, sin mencionar los episodios de críticas, las más prominentes del actor Matt Damon, quien hizo campaña por Obama la anterior ocasión y que ahora no reprime su desencanto. “Creo que (Obama) hizo una mala interpretación de su mandato”, expresó Damon en 2011. En fecha reciente, Damon aseguró a la revista Elle que al país le habría ido mejor con un presidente de un solo periodo pero con agallas, aunque utilizó un término más mordaz.

La adulación que caracterizó las elecciones de 2008 ahora luce muda entre los liberales de Hollywood y los liberales en otras partes, pero los partidarios de Obama creen lógico el cambio, dadas las circunstancias.

Quienes organizan actos de recaudación de fondos aseguran que sigue habiendo buena venta de boletos y gran entusiasmo. También aseguran que el país mantiene su atención en el proceso del que saldrá el candidato republicano que disputará la presidencia con Obama, pero creen que una vez definido, la corriente democrática habrá de revitalizarse.