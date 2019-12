Homenajean a Prince

Madonna cerró el pasado domingo la ceremonia de los Premios Billboard de la Música rindiendo homenaje a Prince con la ayuda de Stevie Wonder, con quien interpretóPurple Rain.

Ataviada con un traje morado brillante, Madonna comenzó el número con una versión de Nothing Compares 2 U, que Prince escribió para Sinead O’Connor. Estaba sentada en un gran sillón púrpura y cantó con lágrimas en los ojos mientras videos y fotografías de Prince se proyectaban tras ella.

Dueto interpretado por Stevie Wonder y Madonna (1); Pink utilizó acrobacias y fuego durante su pieza musical (2); Celine Dion cantó un tema de la banda Queen (3); Britney Spears mostró su

Wonder, con una bufanda morada, la acompañó después para Purple Rain, mientras el público en el T-Mobile Arena de Las Vegas les hacía coro.

“Más que nada, gracias Prince Rogers Nelson por todo lo que nos has dado”, dijo Madonna al terminar su acto.

Prince murió el 21 de abril a los 57 años. Ambos íconos del pop colaboraron en el tema Love Song en 1989.

Madonna enfrentó críticas en la internet cuando Billboard anunció que sería quien le rendiría homenaje al artista.

“Todos vivimos en la tierra de la música y su partida fue un terremoto”, dijo Questlove, el baterista de Roots, antes de la actuación. “Solo quiero que recordemos por un momento al gran Prince Rogers Nelson”.

Celine Dion y Kesha, ambas atravesando momentos difíciles en sus vidas privadas, también ofrecieron números emotivos durante el espectáculo de tres horas.

Luciendo un vestido brillante, Dion cantóThe Show Must Go On de Queen acompañada de una poderosa orquesta.

La cantante perdió a su esposo y su hermano en la misma semana en enero. Su hijo le entregó el premio Ícono de Billboard tras la actuación.

“Lo siento tanto. Lamento llorar. Quiero ser fuerte por mi familia y mis hijos... No quiero llorar frente a ustedes”, le dijo Dion con lágrimas a su hijo Rene-Charles Angelil.

“Muchísimas gracias... Este es un honor tan tremendo... La música ha sido mi pasión casi desde antes que pueda recordar”.

De su difunto esposo, Rene Angelil, dijo: “Continuará cuidándome desde arriba”.

Kesha ofreció una conmovedora versión de It Ain’t Me Babe de Bob Dylan. Vestida con un traje color crema, cantó parada en compañía de un piano y un violín. Llegó a las notas más altas y se emocionó hasta las lágrimas hacia el final.

La intérprete recibió una ovación de pie de la audiencia, una respuesta bienvenida después de que su número fuera inicialmente cancelado por su otrora mentor, Dr. Luke.

El productor de éxitos y su sello disquero le dieron a Kesha luz verde para cantar el domingo después de que la cantante dijo que no usaría el escenario para hablar de su demanda en curso.

Otras actuaciones no fueron tan sólidas: Justin Bieber cantó sus éxitos Company y Sorry con la ayuda de una pista mientras luces láser brillaban a lo largo de su actuación. Caminó de un lado al otro del escenario haciendo algunos pasos de baile, pero sin la misma energía de sus bailarines.

Britney Spears —claramente haciendo playback— inauguró el espectáculo con un número que incluyó varios de sus éxitos, entre ellos I’m a Slave 4 U y Toxic, y algunos de sus característicos pasos de baile.

La interpretación de Demi Lovato de Cool for the Summer estuvo entre las mejores de la noche.

La cantante hizo una declaración al lucir una camiseta con un símbolo de baño inclusivo, declarándose en contra de la reciente ley de Carolina del Norte sobre el uso de baños públicos de personas transgénero.

Lovato, quien está de gira con Nick Jonas, canceló recientemente sus presentaciones en Carolina del Norte en protesta por esta ley.

Pink también impresionó con su actuación, que incluyó sus ya características acrobacias mientras cantaba su nuevo tema Just Like Fire.

Ariana Grande y Rihanna también se destacaron con sus interpretaciones vocales. Rihanna ganó un Billboard por sus logros en las listas de popularidad.