Johnny Depp será un gánster

El actor Johnny Depp ha llegado a un acuerdo para encarnar al gánster James Whitey Bulger en Black Mass, una película que dirigirá Scott Cooper, el director de Crazy Heart y Out of the Furnace, informó el blog Deadline.

Los productores de la cinta negocian actualmente con el británico Tom Hardy para interpretar al corrupto agente del FBI John Connolly, amigo de la infancia de Bulger.

Depp se había comprometido con el proyecto meses atrás cuando el director iba a ser Barry Levinson, pero el acuerdo se rompió por una disputa económica.

El guion de la historia lleva el sello de Mark Mallouk, que adaptó el libro Black Mass: The True Story Of An Unholy Alliance Between The FBI And The Irish Mob, escrito por Dick Lehr y Gerald ONeill.

Bulger, un gánster que dirigió la mafia irlandesa en Boston en las décadas de 1970 y 1980, fue condenado a dos cadenas perpetuas seguidas, más cinco años por asesinato, extorsión, lavado de dinero y tráfico de armas.