Lamentos por la partida de Cocker

El fallecimiento de Joe Cocker, el cantante de la voz desgarrada, ha provocado una avalancha de reacciones, entre ellas la del beatle Paul McCartney, quien le agradeció que transformara su canción With a Little Help From my Friend en un “himno del soul”.

En declaraciones difundidas por la cadena pública BBC, McCartney, que compuso el tema con John Lennon, recuerda cuando Cocker se presentó en su estudio para mostrarle la grabación, que posteriormente interpretó con gran éxito en el festival de Woodstock en 1969. “Fue alucinante”, asegura el ex Beatle, que subraya que le estará“eternamente agradecido” de que convirtiera la canción de pop-rock “en un himno del soul”.

McCartney, de 72 años, dice además que “quería mucho” al cantante de Sheffield, “un chico del norte muy agradable”, del que admiraba “su manera de cantar”.

También ha recordado el particular estilo de Cocker Rick Wakeman, teclista de Yes y amigo personal del fallecido, que en las últimas cuatro décadas de su vida residió en un rancho en Estados Unidos con su esposa Pam. “Tenía una voz que era simplemente única”, destacó Wakeman, que considera “sensacional” su versión del tema de los Beatles, con la que saltó a la fama mundial en la década de 1970.

El batería del cuarteto de Liverpool, Ringo Starr, escribió en Twitter: “Adiós y que Dios bendiga a Joe Cocker”, mientras que el cantante de Aerosmith, Steve Tyler, tuiteó: “Te quisimos para siempre, siempre te echaremos de menos. RIP Joe Cocker”.

También expresó su pesar por la pérdida el hermano del cantante, Vic Cocker, de 74 años, que en declaraciones a la BBC le recordó como “un adolescente ruidoso”. Vic Cocker, que vive en el pueblo de Holt, en el condado inglés de Norfolk, confió en que ahora la gente redescubra temas menos conocidos. “Hay tantas canciones que me encantan...”, dijo. “Le recuerdo primero como hermano. Crecimos juntos en Sheffield, ambos fuimos hijos de la guerra (Segunda Guerra Mundial)”, explicó.

“Era un adolescente ruidoso y entonces empezó a emerger ese talento. Siempre fui admirador suyo y le animaba”, manifestó el mayor de los Cocker. Explicó que le descubrieron el cáncer cuando contrajo una bronconeumonía al final de la gira que hizo en 2013, y señaló que “nadie le hubiera podido disuadir de fumar cuando era más joven”.