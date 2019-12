Lucas critica a ‘Star Wars’

El cineasta estadounidense George Lucas criticó en una entrevista el estilo retro de Star Wars: The Force Awakens y bromeó con que había vendido los derechos de la saga a “esclavistas blancos”.

“Quisieron hacer una película retro. Eso no me gusta. En cada película, trabajé muy duro para hacerlas diferentes”, dijo Lucas en una conversación con el periodista Charlie Rose recogida esta semana por el medio especializado The Hollywood Reporter.

“Las hice completamente diferentes: planetas diferentes, naves espaciales diferentes, para convertirlas en nuevas”, añadió el creador de Star Wars.

Lucas se refirió a los anteriores filmes de la popular saga de ciencia-ficción como sus “niños”, a los cuales había “amado” y “creado”, y afirmó que ahora los había vendido a “esclavistas blancos” (refiriéndose al imperio de entretenimiento de Disney), un calificativo tras el cual se quedó en silencio y después empezó a reír.

El director vendió la franquicia galáctica de Star Wars a Disney en 2012 por 4 mil millones de dólares.

Además, Lucas señaló que los nuevos dueños no estaban interesados en sus ideas para las nuevas películas, por lo que apostó porque cada parte del acuerdo siguiera su propio camino.

Star Wars: The Force Awakens, la séptima entrega de la saga, batió recientemente el récord del estreno más taquillero de todo el mundo y en sus dos primeras semanas en los cines superó los mil millones de dólares de recaudación en taquilla, para convertirse en la película que menos días necesitó para llegar a la mayúscula cifra de recaudación.