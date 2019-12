Muhammad Ali, fuente de inspiración musical

Antes incluso de que fuera campeón mundial de peso completo o cambiara su nombre de Cassius Clay, Muhammad Ali era una fuente de inspiración en el mundo musical.

Era amigo de Sam Cooke y había sacado un álbum con su poesía cómica y una versión del éxito Stand By Me. Pero a partir de mediados de la década de 1960, el mismo Ali inspiraría canciones de todo tipo.

He aquí algunas de ellas: The Greatest Love of All, escrita por Michael Masser y Linda Creed para una película que pocos recuerdan, la biografía de Ali The Greatest de 1977, esta balada esperanzadora conquistaría el mundo, primero como un éxito de George Benson, luego como una de las clásicas interpretaciones de Whitney Houston.

Cassius Love vs. Sonny Wilson, una canción cómica de 1964 de los Beach Boys que se burló de la rivalidad entre Ali-Sonny Liston.

Fragmentos de los éxitos de la banda fueron intercalados con los insultos intercambiados entre los vocalistas Mike Love y Brian Wilson. “Escucha Mike, con una voz como la tuya, cuando abres la boca es un insulto enorme”, bromea Wilson. Love responde: “Al menos cuando canto no sueno como Mickey Mouse con dolor de garganta”.